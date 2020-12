Prof. Tyll Krüger z Politechniki Wrocławskiej podkreślił, że duże nadzieje w opanowaniu epidemii wiąże się z upowszechnieniem szczepień. – Szczepienia będą i to dość szybko. Za dwa, trzy miesiące być może szczepienia będą na dużą skalę – mówił profesor. Wskazał, że pierwsze na rynku dostępne będą preparaty oparte na nowej technologii mRNA, po raz pierwszy stosowanej przy produkcji szczepionek. – Te szczepionki są bezpieczne i ja bym je mocno rekomendował – dodał.

Ekspert przestrzegł przy tym przed scenariuszem, w którym po rozpoczęciu masowych szczepień zniesione zostaną wszystkie obostrzenia epidemiczne. – Może to spowodować kolejną falę zakażeń, która będzie jeszcze większa niż obecna – powiedział naukowiec, wskazując, że znoszenie restrykcji musi być bardzo przemyślane.

Profesor przestrzegł jednocześnie przed metodami, które w sposób naturalny miałyby stworzyć odporność stadną w populacji - na przykład jedynie przez izolację osób z grup ryzyka. – To jest moim zdaniem niehumanitarne i jest nierealne, ponieważ starsi ludzie mieszkają często w domach z młodymi ludźmi, więc nie jesteśmy w stanie izolować jednej trzeciej populacji. Taka strategia opanowania epidemii pociągnie za sobą bardzo dużą liczbę zgonów – mówił.

Koronawirus w Polsce

Według szacunków prof. Krügera w Polsce do tej pory zakażenie koronawirusem przeszło 7-8 proc. populacji, a do odporności stadnej potrzebne jest nabycie odporności przez 60-70 proc. społeczeństwa. – Szwedzi stosowali na początku strategię odporności stadnej i się z niej wycofali, bo okazała się nieskuteczna, a przecież w tym kraju jest więcej małych gospodarstw domowych niż w Polce. To znaczy, że gdyby w Polsce zastosować strategię odporności stadnej, to skutki tej strategii byłyby jeszcze gorsze niż w Szwecji. Poza tym nie znamy wszystkich skutków ubocznych zakażenia, a więc to jest ryzykowna strategia także dla młodych – uważa ekspert.

Naukowiec wskazał, że do opanowania epidemii potrzebna jest wspólna, europejska strategia. – Epidemię opanujemy za pomocą szczepień, ale wraz z ich rozpoczęciem nadal należy kontynuować testowanie, śledzenie kontaktów oraz przestrzeganie obostrzeń epidemicznych. Jeśli tego nie zrobimy, grozi nam kolejna fala zakażeń – podsumował uczony.

W sobotę 5 grudnia badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 12 430 kolejnych osób. Zmarło 502 chorych. Łącznie od początku epidemii wykryto 1 054 273 przypadków Covid-19. Zmarło 19 861 chorych, a wyzdrowiało 687 910 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP