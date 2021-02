Szef MZ ostrzega i podaje liczby. "Czeka nas wzrost zakażeń koronawirusem"

Luzowanie obostrzeń w związku z epidemią COVID-19 będzie się wiązało ze wzrostem zakażeń koronawirusem. - Sztuką jest utrzymanie go pod kontrolą, co staramy się cały czas robić – podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w zeszłym tygodniu, że od 12 do 26 lutego w reżimie sanitarnym będą dostępne hotele i miejsca noclegowe do 50 proc. łóżek, a także kina i teatry z obłożeniem do 50 proc. miejsc. Ponadto otwarte mają być baseny, stoki i boiska zewnętrzne. Zamknięte pozostaną siłownie, a restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki na wynos.

Luzowanie obostrzeń. Minister zdrowia: "Działać trzeba naprawdę ostrożnie"

Niedzielski ocenił, że granica wydolności systemu ochrony zdrowia to poziom 30 tys. nowych przypadków dziennie, z których między 10 a 20 proc. kończy się hospitalizacją.

- Jeżeli "odmrażamy" i "uwalniamy" różne obszary życia, wzrost liczby zakażeń koronawirusem na pewno będzie. Ważne, żeby był to wzrost, który zmieści się w pewnej granicy tolerancji i nie doprowadzi do rozwoju trzeciej fali – zaznaczył szef MZ. Dodał, że jeśli dojdziemy do 30 tys. nowych dobowych zakażeń, to "wydolność systemu będzie minimalna, żeby nie powiedzieć zerowa".

Mamy zabezpieczenie w postaci szpitali tymczasowych, które stoją w dużej mierze wolne i niech tak zostanie. Jednak to nie łóżka leczą, trzeba mieć personel i z tym niestety jest gorzej. Dlatego przyjęliśmy rozwiązania, które upraszczają przyznanie prawa wykonywania zawodu medykom z zagranicy. minister zdrowia Adam Niedzielski

Minister zdrowia ocenił, że stopniowe znoszenie obostrzeń jest możliwe w obecnej sytuacji epidemicznej, a ze względów ekonomicznych m.in. utrzymania gospodarki na odpowiednim, stabilnym poziomie, wręcz konieczne.

- Działać trzeba naprawdę ostrożnie. Wystarczy się rozejrzeć dookoła. Widać, że niektóre kraje, które jeszcze niedawno panowały nad epidemią, miały niskie przyrosty zakażeń, stały się państwami wymagającymi pomocy z zewnątrz w zmaganiach z epidemią – zaznaczył szef MZ. Podkreślił, że "sztuką jest takie działanie, by wzrost zakażeń pozostawał pod kontrolą".

RadioZET.pl/PAP