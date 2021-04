Luzowanie obostrzeń "będzie stopniowe". Niedzielski ujawnił plan na kwiecień

Minister zdrowia pytany na antenie TVP Info o szczyt trzeciej fali pandemii stwierdził, że obecnie apogeum koronawirusa ma miejsce w szpitalach. – To szpitale są bardzo obciążone, nawet można powiedzieć przeciążone liczbą chorych, osób hospitalizowanych. Według dnia dzisiejszego, według stanu na dzień dzisiejszy, mamy 34,5 tysiąca osób hospitalizowanych – stwierdził Adam Niedzielski w ''Gościu Wiadomości''.

Szef resortu zdrowia dodał, że jesteśmy w najtrudniejszym momencie epidemii. – Warto powiedzieć, ze przez ostatnie dwa dni przybyło ponad 1100 osób hospitalizowanych – wskazał.

Luzowanie obostrzeń "będzie stopniowe"

Adam Niedzielski zauważył, że tendencja dotycząca zmniejszenia samej liczby zachorowań jest trwała. – Dzisiaj mamy taki dzień, mamy więcej zachorowań niż było tydzień temu, ale to raczej wynika, że tydzień temu była wielka nadzieja i po prostu ta skłonność przeprowadzania badań była zdecydowanie mniejsza. Wczoraj było przeprowadzonych blisko 60 tysięcy badań, a tydzień temu 40 tysięcy, więc ta różnica o prawie połowę w stosunku do 40 tysięcy, a wynik jeżeli chodzi nowe zachorowania mamy 12 tysięcy w stosunku do 10 tysięcy tydzień temu, więc raczej wszystko wskazuje na to, że ta tendencja do zmniejszenia liczby zachorowań będzie kontynuowana – tłumaczył.

Pytany o kolejne decyzje rządu i ewentualne luzowanie obostrzeń stwierdził, że ''przywracanie normalności będzie stopniowe''. – Jak będziemy mieli duże zaszczepienie, to wtedy z większą pewnością, większą odwagą będziemy mogli wracać do normalności [...] Na pewno nie będzie się to działo z dnia na dzień. Mam nadzieję, że chociażby przedszkola, szkoły, przynajmniej częściowo, to jeszcze nawet w perspektywie kwietnia – ujawnił minister zdrowia.

Niedzielski: Miesięczne dostawy szczepionek mogą nawet dojść do 10 mln dawek

Szef resortu zdrowia mówił, że "najuważniejszym wyzwaniem Ministerstwa Zdrowia jest dalsze opanowanie pandemii". – Chodzi tu zarówno o kwestie stabilizowania sytuacji w szpitalach, ale równolegle zdynamizowanie, przyśpieszenie Narodowego Programu Szczepień tak, żeby to ''lądowanie w Normandii'' mogło być prostą drogą, która będzie początkiem finiszu. Przed nami jeszcze długa droga – wyjaśnił Niedzielski.

Minister dodał, że do tej pory cały czas ograniczeniem w prowadzeniu akcji szczepień były dostawy szczepionek. – Mamy już zadeklarowane przyśpieszenie. Miesięczne dostawy mogą nawet dojść do poziomu 10 mln dawek preparatu. Samego Pfizera, jeżeli chodzi o dostawy tygodniowe – będziemy mieli ponad 850 tys. Doliczając inne preparaty, to będą to duże liczby – zapowiedział.

RadioZET.pl/TVP Info