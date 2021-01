Małgorzata Gersdorf zakażona koronawirusem. Leczy się amantadyną

Małgorzata Gersdorf jest zakażona koronawirusem - poinformował we wtorek portal Polsatnews.pl.Była I prezes Sądu Najwyższego od tygodnia przechodzi infekcję COVID-19. W trakcie leczenia wspiera się stosowaniem amantadyny, którą sprowadziła z Niemiec. Jak podkreślono, lek nie jest dostępny w Polsce, a stosowanie go w leczeniu koronawirusa wzbudza sporo kontrowersji.

Magłorzata Gersdorf zakażona koronawirusem. Leczy się amantadyną

Myślałam, że to zatoki, ale byłam tak słaba, że ja nigdy z tymi zatokami nie miałam takiej słabości. Poszłam zrobić prywatnie test - i się okazało, co się okazało. Pojawiła się ta opcja, ale nie było łatwo, bo to w Polsce niedostępne. Dowiedziałam się od rodziny, od farmaceuty i ten lek mi sprowadzono z Niemiec - powiedziała reporterom Polsat News była I prezes SN. - Niewątpliwie lepiej się czuję, to mnie trzyma przy życiu - dodała.

Za kilka tygodni poznamy wyniki badań nad amantadyną – zapowiada Agencja Badań Medycznych. Lek ten stosowany jest w chorobie Parkinsona. Obecnie w siedmiu ogólnopolskich ośrodkach sprawdzane jest, czy może być on przydatny w leczeniu choroby COVID-19. Badania dotyczące zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 sfinansowała Agencja Badań Medycznych w odpowiedzi na zlecenie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Badanie to ma potwierdzić, czy doniesienia o skuteczności wykorzystania substancji stosowanej dotychczas w leczeniu Parkinsona zapobiega również rozwojowi COVID-19.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Polsatnews.pl