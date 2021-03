Mandat za brak maseczki zgodny z prawem. "Wszystkich powinny spotkać sankcje"

Mateusz Morawiecki zaapelował we wtorek o przestrzeganie obostrzeń związanych z pandemią. Premier podkreślał, że wszystkich, którzy łamią przepisy, powinny spotkać przewidziane w prawie sankcje. Prosił też służby porządkowe, by egzekwowały przestrzeganie tych reguł.

Mateusz Morawiecki był pytany na konferencji prasowej o osoby, które nie wierzą w zagrożenie zakażenia koronawirusem, lekceważą je oraz nałożone nakazy i obostrzenia epidemiczne, w tym te, które - jak pokazują nagrania - nie przestrzegając obostrzeń wkraczają do szpitali. Premiera dopytywano, jakie kroki rząd zamierza podjąć wobec takich osób.

Szef rządu przypomniał, że Sejm przyjął ustawę, która "w sposób jednoznaczny określa możliwości nakładania konkretnych sankcji w sytuacji łamania przepisów pandemicznych". Mandat za brak maseczki jest już zgodny z prawem.

– Szanowni państwo, nasza odpowiedzialność i solidarność z innymi obywatelami musi polegać na przestrzeganiu reguł. Każdy, kto je łamie, naraża życie i zdrowie współobywateli. Niestety, to dotyczy również takich prostych mechanizmów obronnych, jakim jest nawet noszenie maseczki. Fakt, że ktoś tej maseczki nie założy na przykład w środku transportu publicznego, może doprowadzić do zakażenia bardzo wielu osób, a później to już wiadomo, (jest) efekt kuli śniegowej – powiedział premier.

– Dlatego wszystkich, którzy kontestują, kwestionują, nie przestrzegają zasad, bardzo gorąco proszę, ale proszę także służby porządkowe, by egzekwowały przestrzeganie tych reguł. Ponieważ to nie są żarty, to jest walka o życie i zdrowie obywateli. Wszystkich, którzy łamią przepisy, powinny spotkać sankcje, które są przewidziane w prawie. I od naszej wspólnej odpowiedzialności, również od tego, zależy tempo i skuteczność walki z Covid-19 – dodał Morawiecki.

Mandat za brak maseczki zgodny z prawem

W zeszłym tygodniu Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA przypomniało, że przez wiele miesięcy podstawa prawna obowiązku noszenia maseczki była wadliwa, ale od grudnia 2020 roku jest uregulowana.

''Sejm uchwalił 28 października 2020 roku ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19. W art. 15 pkt 2 lit. c tej ustawy wprowadzono zmianę w art. 46b ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, polegającą na dodaniu do art. 46b punktu 13. Teraz prawidłową, legalną podstawą prawną obowiązku noszenia maseczek jest rozporządzenie Rady Ministrów z 19 marca 2021 roku'' - czytamy. Za brak maseczki policja może wystawić mandat na 500 złotych.

RadioZET.pl/PAP