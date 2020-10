Mandat za zapalenie papierosa lub zjedzenie gofra czy hot-doga na otwartej przestrzeni, np. na ulicy. Za zdjęcie maseczki - chociażby na chwilę po to, by zjeść lub się napić - grozi wysoka kara. Policja może wówczas wystawić mandat w wysokości nawet do 500 złotych - informuje w czwartek "Rzeczpospolita".

Mandat za zapalenie papierosa na ulicy lub zjedzenie gofra. Powód? "Nie ma odstępstwa od obowiązku noszenia maseczki - a z tą na twarzy trudno jeść, pić czy palić" - czytamy w czwartkowym wydaniu gazety.

"Rzeczpospolita" przypomina, że nakaz poruszania się w miejscach publicznych z zakrytymi ustami i nosem obowiązuje od kilku dni.

Jak zauważa dziennik, "policja nie próżnuje".

"Sypią się mandaty dla tych, co na ulicy palą papierosy lub jedzą gofry, rurki czy kebaby lub hot dogi. Nie ma żadnych odstępstw" - czytamy.

Mandaty za palenie papierosów i jedzenie na ulicy

"Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług. Nie zawiera on odstępstw na spożywanie posiłków, lodów, gofrów, hot dogów etc. w miejscach objętych nakazem noszenia maseczek. Aktualnie przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gastronomicznej na wynos, ale mając na uwadze, że SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, jedzenie posiłków kupionych na wynos nie może odbywać się na ulicy. Za złamanie przepisów grozi mandat do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do wyższej instancji, grzywny zaczynają się od 5 tys. zł" – wyjaśnia cytowany przez "Rzeczpospolita" główny inspektor sanitarny, Jarosław Pinkas.

"Rzeczpospolita" przypomina, że taki sam nakaz obowiązywał wiosną.

"Z ówczesnej interpretacji przepisów wynikało, że nie zawierały one wyjątków, które pozwalałyby zdjąć maseczkę do jedzenia. Teraz też takich wyjątków nie ma" - napisano.

Koronawirus w Polsce 15.10.2020 r.

Rząd zaostrzył restrykcje zarówno w żółtej jak i czerwonej strefie ze względu na rozprzestrzeniającą się drugą falę koronawirusa. Przypomnijmy, że w czwartek padł dotychczasowy rekord zakażeń - odnotowano 8099 nowych przypadków SARS-CoV-2.

W czwartek 15 października podano również dobowy bilans zgonów – według raportu, ostatniej doby zmarło 91 osób z Covid-19. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwie mazowieckim – 1306 i w małopolskim – 1303.

Rekord liczby zgonów z powodu koronawirusa padł w środę, 14 października. Wówczas śmierć poniosło 116 osób, spośród których 11 nie miał żadnych innych schorzeń współistniejących.

