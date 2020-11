Były Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, jako Don Gisu, opublikował nagranie "Dla Edyty", w którym na melodię "To nie ja'' śpiewa m.in. ja nie jestem statystą, powiem rzecz oczywistą, dosyć mam głupich tez, których wokół tak dużo jest.

Edyta Górniak podczas spotkania live na Instagramie mówiła statystach leżących w szpitalach, międzynarodowych spiskach i walczeniu z wirusami za pomocą witamin oraz oregano. W reakcji były Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, znany jako Don Gisu, napisał we wtorek w mediach społecznościowych: "Pozdrawiam serdecznie ze szpitala Panią Edytę Górniak - Statysta Don Gisu. Ps. Nie życzę Pani, żeby musiała Pani zweryfikować swoje zdanie jako statystka. Nie jest to przyjemne i niestety nie wszyscy statyści wychodzą na własnych nogach ze szpitala...” – zaznaczył.

W środę Marek Posobkiewicz zamieścił w mediach społecznościowych wpis o treści: "Edyta Górniak obdarzona jest niezwykłym głosem i jest fenomenalną wokalistką. Bardzo lubię słuchać jak śpiewa... - pozdrawiam serdecznie Statysta Don Gisu".

Don Gisu śpiewa dla Edyty Górniak

Don Gisu śpiewa m.in. "Szpital, tak zwyczajny, tlen płynie życiodajny, ludzie są wyrwani tutaj z codziennego dnia. Jest pandemii era, covid żniwo zbiera, a ja jestem zwykłym tu pacjentem pośród Was". "Ja nie jestem statystą, powiem rzecz oczywistą, dosyć mam głupich tez, głupich tez, głupich tez, których wokół tak dużo jest" – śpiewa Posobkiewicz.

Film opatrzony jest komentarzem: "W imieniu wszystkich statystów ze szpitala, również tych pod respiratorami, pozdrawiam Panią Edytę Górniak. Przepraszam za słaby flow z powodu optiflow... W minionej dobie mój rówieśnik został przekazany z naszej kliniki na OIOM. Umierają osoby młodsze ode mnie. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma pandemii, to niech się zastanowi...".

Oglądaj

Były szef GIS informował w ostatnich dniach o swoich zmaganiach z Covid-19, m.in. otrzymanym osoczu ozdrowieńców. Posobkiewicz jako Główny Inspektor Sanitarny nieszablonowo zachęcał do bycia dawcą narządów i tkanek, a także do szczepień, edukował o szkodliwości palenia i dopalaczy. Robił to m.in. nagrywając klipy, w których występował jako raper Gisu, rocker Gisu i Don Gisu.

Marek Posobkiewicz ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia, a także w dziedzinie medycyny hiperbarycznej.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP