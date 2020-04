Maseczka obowiązkowa podczas jazdy autem z dzieckiem? Niejasności wokół zapisu

Maseczki na prywatnej działce, we własnym domu lub nawet wtedy, gdy jedziemy z dzieckiem samochodem? To tylko niektóre z pytań, które pojawiają się pod adresem nowego zapisu rozporządzenia rządu, dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa. Wiele osób zwraca uwagę, że jest on po prostu niejasny i nie wiadomo, jak go interpretować.