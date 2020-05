Maseczki nieobowiązkowe, ale nie wszędzie. Gdzie będzie trzeba je nosić?

Maseczki nie będą już obowiązkowe, a przynajmniej nie wszędzie. Zapowiedział to w poniedziałek rano w Polsat News minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na początek maseczki zdejmą najprawdopodobniej mieszkańcy konkretnych województw – tych, w których zakażeń jest najmniej. O zniesieniu obowiązku zakrywania nosa i ust muszą więc najpewniej zapomnieć na razie mieszkańcy Śląska. Z danych udostępnianych przez resort Szumowskiego wynika, że pod względem liczby zakażeń sytuacja poważna jest też w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.

Warto zauważyć, że w kwestii obowiązku noszenia maseczek Szumowski zdanie zmieniał dość często. W ubiegłym miesiącu zapowiadał, że maseczki będziemy nosić aż do pojawienia się szczepionki na koronawirusa. Potem stwierdził, że obowiązek może zostać zniesiony, gdy liczba zakażeń spadnie do 100 przypadków na dobę. Tymczasem w niedzielę resort zdrowia informował o aż 395 nowych zakażeniach (w tym 186 na Śląsku). Mimo to w poniedziałek dostaliśmy zapowiedź, że w części kraju nosa i ust nie będzie trzeba zakrywać. Jak to ma właściwie wyglądać?

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek - gdzie i od kiedy?

Jak wynika z ustaleń portalu money.pl, wstępny plan na znoszenie obowiązku noszenia maseczek zakłada, że zakrywać usta i nos będzie trzeba nadal w komunikacji miejskiej i w zamkniętych przestrzeniach (np. w sklepach i kościołach), ale na spacerze "na świeżym powietrzu" już nie. To ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, choć pomysłów jest rzekomo więcej.

Szczegóły dotyczące terminów i zasad zniesienia obowiązku noszenia maseczek mają zostać oficjalnie podane na konferencji prasowej we wtorek, 26 maja.

RadioZET.pl/Money.pl/MZ