Koronawirus, którym od końca 2019 roku zakaziło się - według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia - ponad 120 milionów osób, a 2,3 miliona zmarło, rozpala wyobraźnię nie tylko medyków i biologów.

Naukowy poligon do badań mają też matematycy. Brytyjski naukowiec Christian Yates spróbował oszacować, jak wiele cząstek SARS-CoV-2 namnożyło się u żyjących ludzi. W tej sprawie otrzymał zapytanie od redakcji telewizji BBC.

Naukowiec policzył, ile zajmują cząstki koronawirusa wszystkich ludzi. Zaskakująca konkluzja

BBC zwróciło się do niego z prośbą o wyliczenie, ile cząsteczek koronawirusa jest na świecie. Po wykonanej pracy przyznał, że nie spodziewał się takiego wyniku. "Żona sugerowała, że koronawirusy zmieściłyby się w basenie olimpijskim lub łyżeczce od herbaty. To jest ten rodzaj pytania, gdzie może wyjść coś zupełnie skrajnego" - wyjaśnił. Yates zaczął swoje wyliczenia od ustalenia możliwej liczby cząsteczek wirusa na całym świecie. Wziął pod uwagę fakt, że każdego dnia 500 tys. osób otrzymuje pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, ale poza nimi są ludzie przechodzący infekcję bezobjawowo bądź tacy, którzy nie testowali się. Na podstawie informacji od amerykańskiego Instytutu Wskaźników i Ocen Zdrowia ocenił, że codziennie tak naprawdę przybywa prawie 3 mln zarażonych.

"W takim razie ci, co zarazili się wczoraj, tak naprawdę mało wnoszą do tych szacunków. Ci, co zarazili się parę dni wcześniej nieco więcej. Te osoby, które mają w sobie wirusa od sześciu dni, najbardziej się liczą. Następnie osoby zarażone siedem, osiem, dziewięć itd. dni temu będą się coraz mniej liczyły w tych statystykach" - wyjaśnił Yates.

Miliardy cząsteczek koronawirusa zmieściłyby się w małej puszce coli

Wyszło mu, że w szczytowym momencie zarażenia w organizmie ludzkim może być od 1 mld do 100 mld cząsteczek wirusa. "Najlepiej to oszacować na tych najwyższych wartościach, żeby wyszła nadwyżka na koniec. Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie wartości, jakie wnoszą dziennie 3 mln osób (zakładając, że jest to relatywnie stała ilość) i są dalej zainfekowane, wychodzą wtedy dwa kwintyliony cząsteczek koronawirusa na całym świecie - czyli dwa miliardy miliardów" - wyliczył.

Na koniec podkreślił, że choć jest to ogromna liczba nie do okiełznania, porównywalna do ilości drobinek piasku na całej planecie, to należy pamiętać, że wirusy Sars-CoV-2 są mikroskopijnej wielkości. "Szacuje się, że mają od 80 do 120 nanometrów, zaś nanometr to miliardowa część metra. Oznacza to, że jedna cząsteczka jest tysiąc razy cieńsza od ludzkiego włosa". W ten sposób ustalił zatem średnicę koronawirusa na 100 nanometrów. Promień cząsteczki wynosi więc 50 nanometrów, co da 523 tys. objętości wirusa. Mnożąc tę ilość przez dwa kwintyliony, wyjdzie łącznie ok. 120 ml. Sporo mniej niż połowa zawartości puszki coli.

"Niesamowite jest to, że wszystkie te problemy, przeszkody w życiu codziennym i śmierć tylu ludzi mogłyby się zmieścić w zaledwie paru łykach czegoś, co bez wątpienia byłoby najgorszym napojem w historii świata" - podsumował matematyk.

