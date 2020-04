Premier, podobnie jak prezes PiS Jarosław Kaczyński, przychyla się do wyborów prezydenckich 10 maja w formie korespondencyjnej. Uważam, że to jest najbezpieczniejszy sposób przeprowadzania wyborów. Dlatego dodatkowe ozonowanie kopert, dezynfekcja, pełna ochrona fizyczna osób, które będą roznosiły koperty, a następnie około 30 tysięcy skrzynek, które będą pełniły funkcje urn, będą zbierane do komisji wyborczych i tam - w warunkach w pełni sanitarnych – liczone – powiedział w wideoczacie na Facebooku premier.