Mateusz Morawiecki przekonuje, że jako państwo musimy ostrożnie podchodzić do dalszych działań związanych z pandemią. - Czerwona linia od której się oddalaliśmy znowu się do nas przybliża. Musimy zachować maksymalną czujność – mówił dziś w Katowicach.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Od kilku dni obserwujemy coraz wyższe dobowe statystyki dotyczące nowych zakażeń i zgonów. W czwartek 18 stycznia 2021 roku badania laboratoryjne potwierdziły 9073 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu – 1633. Zmarły 273 osoby – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Od 4 marca 2020 roku w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1 614 446 osób. Zmarło 41 582 chorych.

Szef rządu - który wizytuje w czwartek punkt szczepień na terenie hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach - stwierdził na konferencji prasowej, że dziś "czerwona linia, od której się oddalaliśmy znowu się do nas przybliża".

Mateusz Morawiecki o epidemii koronawirusa: czerwona linia znowu się do nas przybliża

Morawiecki wskazywał, że sytuacja w Czechach i Słowacji jest naprawdę groźna, mamy też do czynienia z nowymi, groźniejszymi odmianami wirusa - mutacjami brytyjską i południowoafrykańską.

"Dlatego musimy zachować maksymalną czujność, maksymalną ostrożność. Stąd też, mając na uwadze takie okoliczności wokół nas musimy bacznie przyglądać się, co dzieje się w krajach ościennych, jak wygląda krzywa zakażeń i w odpowiedni sposób reagować" - podkreślił premier.

"Niestety, widzimy bardzo wyraźnie, że z krajów ościennych płyną niedobre wieści. To są wieści, które mocno skłaniają nas do tego, żeby we właściwy sposób podejść, żeby ostrożnie podchodzić do wszelkich dalszych działań związanych z pandemią" - dodał.

RadioZET.pl/ PAP