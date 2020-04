Matura i egzamin 8-klasisty przełożone.''Wiemy, że macie ogromny stres''

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Po premierze i ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim głos zabrał minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski. Szef resortu zwrócił się bezpośrednio do maturzystów, 8-klasistów i wszystkich uczniów przygotowujących się do egzaminów końcowych.

Wiemy, że macie ogromny stres, że nie wiecie kiedy ten egzamin się odbędzie, że nie wiecie, w jakiś sposób się do tego przygotować. Ale my także się do tego przygotowujemy. Stąd wyraźnie mówimy: że ze względów zdrowotnych odkładamy termin egzaminu, przekładamy go na inny czas