Koronawirus w McDonald's. Sanepid szuka klientów restauracji

Koronawirus został potwierdzony u jednego z pracowników restauracji McDonald’s przy ulicy Katowickiej w Dąbrowie Górniczej. W związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej poszukuje osób, które w dniach 27 lipca - 2 sierpnia 2020 r. były klientami McDonald’s w Dąbrowie Górniczej.

Sanepid apeluje o pilny kontakt telefoniczny pod numerem (32) 727-58-71, (32) 727-58-72, 536-746-412 lub wysłanie wiadomości mailowej na adres sekretariat@pssedg.pl.

Koronawirus w McDonald’s. Pracownicy w kwarantannie

Po wykryciu zakażenia koronawirusem w restauracji McDonald’s w Dąbrowie Górniczej, sanepid zadecydował o zamknięciu i zdezynfekowaniu lokalu. Jak informuje ''Dziennik Zachodni'', 37 pracowników McDonald’s skierowano na badania. 26 pracowników zostało natomiast skierowanych na kwarantannę.

Koronawirus w Polsce. Nowy rekord zakażeń

W piątek 7 sierpnia padł nowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 809 nowych przypadkach, które pochodziły z województw: śląskiego (259), małopolskiego (144), mazowieckiego (104), łódzkiego (46), wielkopolskiego (46), pomorskiego (41), podkarpackiego (35), opolskiego (26), dolnośląskiego (22), lubuskiego (21), warmińsko-mazurskiego (17), lubelskiego (14), zachodniopomorskiego (14), świętokrzyskiego (11), kujawsko-pomorskiego (8) i podlaskiego (1).

Resort zdrowia poinformował również o śmierci z powodu COVID-19 kolejnych 13 osób w wieku od 56 do 92 lat. Do zgonów doszło m.in. w Tychach, Gliwicach, Zduńskiej Woli, Łodzi i we Wrocławiu.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni