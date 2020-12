Medycy odliczają godziny do szczepień. "Chcę być jedną z pierwszych"

Medycy odliczają ostatnie godziny do momentu, w którym zaszczepią się przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Taka możliwość w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej pojawi się już w niedzielę 27 grudnia. - To ogromna ulga – mówi prof. Anna Piekarska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pierwsze partie szczepionek na COVID-19 w sobotę były już w magazynie agencji rezerw materiałowych i hurtowniach farmaceutycznych. W niedzielę rano trafią do kilkudziesięciu szpitali. Wtedy ruszy długo przez wszystkich wyczekiwana akcja szczepień.- Chcę być jedną z pierwszych osób, które podstawią rękę, by przyjąć szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – mówi w rozmowie z reporterem Radia ZET Mateuszem Szkudlarkiem profesor Anna Piekarska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Właściwie każdy dzień był walką o to, żeby udało się do momentu startu szczepień „dowieźć” swoją kondycję zdrowotną i teraz już właściwie czekać na efekt szczepienia. To ogromna ulga - dodaje prof. Piekarska, podkreślając, że szczepionka przeciw COVID-19 daje nadzieję na powrót do normalności. Na pytanie naszego dziennikarza, czy szczepienia oznaczają początek końca pandemii COVID-19, odpowiada: Tak traktujemy rozpoczęcie cyklu szczepień, bo jak widzimy, wszystkie inne metody zawiodły.

Pierwszą osobą w Polsce zaszczepioną na Covid-19 będzie Naczelna Pielęgniarka Alicja Jakubowska. - Następnie zostanie zaszczepiony nasz dyrektor, pan profesor Waldemar Wierzba, a później ja, jako dyrektor medyczny szpitala zostanę zaszczepiony przez naczelną pielęgniarkę - przekazał w sobotę dr Artur Zaczyński, dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE Narodowym, który jest filią CSK MSWiA. Wśród pierwszych zaszczepionych będzie też jedna z diagnostów laboratoryjnych, która uczestniczyła m.in. w akcji w Dover oraz jeden z ratowników medycznych. Łącznie do końca stycznia do Polski ma trafić około półtora miliona dawek szczepionki.

Mateusz Szkudlarek / Radio ZET