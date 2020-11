Koronawirus nie odpuszcza. Na środowej konferencji prasowej premier zapowiedział nowe restrykcje dotyczące walki z epidemią. Na naukę zdalną przechodzą także uczniowie szkół od 1 do 3, zamknięte zostaną kina, galerie i teatry oraz wszystkie sklepy w centrach handlowych oprócz spożywczych, aptek czy punktów usługowych. Kolejnym etapem, jeżeli liczba nowych zakażeń przekroczy 70-75 na 100 tys. mieszkańców, ma być narodowa kwarantanna i zakaz przemieszczania się.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że przyszedł czas, by nie tylko pytać, co państwo i system może zrobić dla nas, ale co my możemy zrobić, aby zahamować epidemię. - To nie jest moment na kłótnie i dyskusje światopoglądowe – ocenił.

Minister zdrowia: System jest na granicy wydolności. To jest czas, żeby włączać hamulec awaryjny

- Nasz system opieki zdrowotnej dochodzi, czy jest, na granicy wydolności. Oczywiście wykonujemy kolejne kroki, które służą jego rozbudowie, ale to jest czas, kiedy trzeba włączyć hamulec awaryjny – wskazał szef resortu zdrowia na konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Podkreślił, że konieczne jest doprowadzenie do dynamicznego i drastycznego spadku liczby zachorowań.

- Nie możemy sobie pozwolić na realizację scenariusza, który polega na przyglądaniu się, co się dzieje krótkookresowo i dokładaniu obostrzeń kategorii lżejszej. To jest czas, żeby włączać hamulec awaryjny – powiedział minister.

Musimy wszyscy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znajdujemy. To nie jest czas na niesnaski, to nie jest czas na kłótnie, to nie jest czas na dyskusje światopoglądowe, to czas na ochronę życia. minister zdrowia Adam Niedzielski

Wskazał, że kluczowe jest pozostawanie w domach. - Zostańmy w domu po to, by ograniczyć kontakty, by nie dać okazji wirusowi na rozprzestrzenianie się. Wychodźmy tylko, kiedy to niezbędne, kiedy to konieczne, bo musimy iść do pracy czy na zakupy. Ograniczmy nasze kontakty towarzyskie – zaapelował Niedzielski.

Niedzielski o negatywnym scenariuszu w walce z COVID-19

Niedzielski pytany był na konferencji prasowej m.in. o to, czy oprócz optymistycznych scenariuszy związanych ze spodziewanymi efektami wprowadzenia kolejnych obostrzeń, rząd ma też negatywne scenariusze. - Prowadzimy prognozy i monitoring, mamy też negatywne scenariusze. Jeden z nich wskazuje, że przy nieprzestrzeganiu obostrzeń w grudniu może dojść nawet do 400 czy 600 tys. zachorowań – powiedział minister zdrowia.

- My te prognozy prowadzimy i monitoring w dwóch horyzontach. Ten horyzont krótkookresowy to śledzenie trendu, śledzenie dynamik, podstawowych parametrów statystyczno-matematycznych i z tego trendu krótkookresowego wynika, że w najbardziej optymistycznym wariancie liczba zachorowań stabilizuje się w przedziale 25-30 tys. – powiedział.

- Z kolei jak patrzymy na dłuższy horyzont, bo dysponujemy też co najmniej czterema zespołami prognozującym w różnych wariantach zachowanie się pandemii, to niestety mamy też bardzo negatywne scenariusze, które np. dotyczą skutków protestów, skutków nienoszenia maseczek, nieprzestrzegania dyscypliny. Jeden ze scenariuszy wskazuje, że nieprzestrzeganie tych obostrzeń, niewłączenie hamulca awaryjnego może powodować różnicowanie liczby nowych zachorowań w perspektywie grudnia nawet o 400 czy o 600 tys. osób – mówił szef MZ.

RadioZET.pl/PAP