Minister zdrowia o szczepionkach. Powiedział, kiedy najlepiej się zaszczepić

Sezon grypowy w tym roku zbiega się z pandemią koronawirusa - alarmują eksperci. Adam Niedzielski w poniedziałek w Programie I Polskiego Radia poinformował, że liczba dostępnych w Polsce szczepionek przeciw grypie przekroczy 2,5 mln.

Minister zdrowia o szczepionkach. Kiedy należy się zaszczepić na grypę?

"Zwiększyliśmy wydatnie liczbę dostępnych szczepień w Polsce. Początkowo było to 1,8 mln. W tej chwili możemy liczyć, że będzie to liczba powyżej 2,5 mln" – przekazał szef resortu zdrowia. Niedzielski zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku zaszczepiło się 1,5 mln osób. "Zwiększymy prawdopodobnie dwukrotnie tę liczbę, a jeżeli będzie takie zapotrzebowanie na rynku, to oczywiście będziemy szukali dalszych rozwiązań" – zapewnił. Minister zdrowia dodał, że szczepić się jest najlepiej późną jesienią. "Najlepiej zaszczepić się w okolicy listopada, więc jest jeszcze trochę czasu przed nami" - ocenił.

Eksperci podkreślają, że zaszczepienie się przeciw grypie jest szczególnie istotne w sezonie 2020/2021, bo zbiega się on z pandemią. Na rynku pojawiły się szczepionki przeciwko grypie, ale bywają czasowe kłopoty z ich dostępnością. Dostawy – jak akcentuje MZ – są stopniowo realizowane.

W tym roku pacjenci będą mieli zapewnioną szerszą refundację szczepień przeciw grypie. Bezpłatne szczepionki będą dla seniorów powyżej 75 lat. Na 50-procentową refundację mogą liczyć osoby w wieku 65-74 lata, osoby w wieku 18-64 z chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży i dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat.

Dla dzieci szczepionki refundowane będą dostępne w formie donosowej, dla pozostałych będą szczepionki domięśniowe. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, w pełnej odpłatności. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundował szczepienia personelowi medycznemu w placówkach mających z nim umowę.

Adam Niedzielski: jesteśmy gotowi na zwiększoną liczbą zakażeń

W sobotę odnotowano rekord zakażeń w Polsce - liczba nowych przypadków po raz pierwszy przekroczyła 1000 – potwierdzono 1002 nowe zakażenia. Łącznie od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zanotowano ich 79 tys. 240.

Szef resortu zdrowia wskazał w poniedziałek na antenie Programu I Polskiego Radia, że faktycznie mamy za sobą dwa dni dużej liczby nowych, dziennych zachorowań. Zwrócił jednak uwagę, że najważniejszymi – z punktu widzenia wydolności systemu medycznego – wskaźnikami są: liczba hospitalizacji i liczba osób, które objęte są wspomaganiem tlenowym przez respirator.

"W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że zajętych jest ok. dwa tysiące łóżek i jest ok. 80 osób pod respiratorem" – podał Niedzielski. "Jeżeli popatrzymy na zdolność naszej infrastruktury do przyjęcia pacjentów w systemie szpitalnym – a warto zaznaczyć, że nie każdy przypadek oznacza konieczność hospitalizacji – to baza łóżek wynosi ok. 10 tys., czyli potencjał systemu jest zdecydowanie niewykorzystany, i oby nie był. Jeśli chodzi zaś o respiratory to jest ich w systemie covidowym ok. 400" – przekazał minister.

W niedzielę minister zdrowia przypomniał na Twitterze, jak ważne jest zachowywanie dystansu od innych osób oraz noszenie maseczek zakrywających usta i nos. "Zarówno dystans jak i maski mają istotne znaczenie w ograniczeniu transmisji #koronawirus To wnioski ze 172 badań podsumowanych w metaanalizie opublikowanej przez @TheLancet. To są fakty a nie insynuacje!" - napisał na Twitterze minister zdrowia, załączając link do artykułu w czasopiśmie medycznym "The Lancet".

W opublikowanej na łamach "The Lancet" w czerwcu analizie wskazano, że utrzymanie co najmniej metrowej odległości między ludźmi, noszenie masek i ochrona oczu to najlepsze metody ochrony przed COVID-19.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Lancet