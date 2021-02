Szef MZ ostrzega przed trzecią falą pandemii. Podaje optymistyczny scenariusz

Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł przed trzecią falą pandemii. - Jeżeli będziemy nieodpowiedzialni i dodatkowo nałoży się na to bardziej zakaźna mutacja koronawirusa, oczywiście trzeba się spodziewać wystrzału dziennej liczby zachorowań - powiedział na konferencji prasowej w Lublinie. Jak dodał, w optymistycznym scenariuszu średnia tygodniowa zachorowań wzrośnie do 8-10 tysięcy.

Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli był pytany o przygotowane przez resort modele prognozujące dalszy rozwój epidemii w Polsce. - Z ogromnym niepokojem odczytujemy nowe dane o zakażeniach koronawirusem – powiedział w środę minister zdrowia. - Zachowania nieodpowiedzialne i lekceważące, które obserwowaliśmy, chociażby w weekend, są prostym rozbiegiem trzeciej fali - dodał.

Niedzielski: udział mutacji brytyjskiej rośnie

Minister zdrowia zwrócił uwagę na dwa czynniki krytyczne, które mają wpływ na dynamikę trzeciej fali koronawirusa. Czynniki te - jak wskazał - to poluzowanie dyscypliny społecznej i nowa mutacja koronawirusa.

Wiemy, że w Polsce obecna jest mutacja brytyjska. [...] W zeszłym tygodniu mieliśmy informację, że obecność tej mutacji jest mniej więcej 5-procentowa. Kolejne próbki, które wpływają, pokazują, że niestety ten udział mutacji brytyjskiej rośnie. To jest też element kluczowy, który ewentualnie może doprowadzić do rozwoju trzeciej fali. minister zdrowia Adam Niedzielski

Szef MZ zaapelował o stosowanie się do reguł sanitarnych. - Do znudzenia można powtarzać, że zachowanie dystansu, dezynfekcji, noszenie maseczek, to są naprawdę kluczowe instrumenty walki z koronawirusem - podkreślił.

Minister zdrowia: w optymistycznym scenariuszu średnia tygodniowa zachorowań wzrośnie do 8-10 tys.

Niedzielski, wskazując na prognozy krótkookresowe, powiedział, że wszystkie modele mówią o wzroście zakażeń w perspektywie miesiąca. - On jest naturalną konsekwencją poluzowania obostrzeń. [...] Wzrostu się spodziewamy, ale jego skala zależy oczywiście od tego, jak będą działały te dwa elementy. Jeżeli będziemy nieodpowiedzialni i dodatkowo nałoży się na to bardziej zakaźna mutacja koronawirusa, oczywiście trzeba się spodziewać wystrzału dziennej liczby zachorowań - przestrzegł.

- W optymistycznym scenariuszu zakładamy, że te zachorowania w liczbie średniotygodniowej wzrosną do przedziału 8-10 tys. - dodał minister. Zaznaczył, że model ten "nie pokazuje jednak, jak będzie wyglądała rzeczywistość, bo ona zależy od naszych zachowań".

Resort podał w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły 8694 nowe zakażenia koronawirusem. To największa liczba zachorowań w tym miesiącu. Tydzień wcześniej, 10 lutego, było ich 6930. We wtorek MZ informowało, że jest 5178 nowych zakażeń, siedem dni wcześniej, 9 lutego było ich 4029.

"Odwraca się tendencja"

- Odwraca się tendencja, która do tej pory oznaczała spadek dziennych liczb zachorowań. Przeistacza się w tendencję, która ma charakter trwały i która mówi o zwiększeniu się zachorowań z dnia na dzień – powiedział minister. Zaznaczył, że wynik blisko 8700 nowych przypadków to ponad 1700 przypadków więcej niż tydzień temu.

- Szybki rachunek pokazuje, że ta zmiana to 20 proc. z tygodnia na tydzień. Jeżeli podsumujemy to, co się działo w tym tygodniu, przez ostatnie siedem dni, z tym, co się działo poprzednio, to widzimy, że efekt zwiększenia jest już trwały. Średnia dzienna między poprzednim tygodniem a tygodniem bieżącym zwiększyła się o ponad 13 proc. – podał szef MZ. Podkreślił, że zauważalny jest wzrost liczby zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej na badania wykrywające koronawirusa. - Ten wzrost z tygodnia na tydzień wynosi ponad 10 proc. – podał minister.

Podkreślił ponadto, że maleje tempo redukcji obłożenia łóżek szpitalnych dla pacjentów covidowych. - W poprzednich tygodniach mieliśmy systematycznie do czynienia ze scenariuszem, że co tydzień średnio tysiąc łóżek mniej było zajętych. W tej chwili to tempo jest rzędu 400, 500 łóżek mniej – przekazał Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP