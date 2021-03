Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej zdradził, że w porównaniu do zeszłego tygodnia, w tym liczba zleceń na testy się zmniejszyła. - To symptomy tego, że będziemy mieli do czynienia z jakimś zahamowaniem wzrostu – stwierdził szef resortu. Dodał też, że rząd nie wprowadzi dodatkowych obostrzeń w okresie świątecznym.