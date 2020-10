Epidemia koronawirusa rozwija się w Polsce w tempie wykładniczym, w kolejnych dniach resort zdrowia notuje rekordowe bilanse nowych zakażeń. Dziś odnotowano 8,1 tys. nowych przypadków.

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną rząd zdecydował o zaostrzeniu obostrzeń w żółtych i czerwonych strefach, o czym informowaliśmy w trakcie konferencji.

MZ: Nowa klauzula dla lekarzy. "By poczuli się bezpiecznie"

Minister zdrowia dziękował na niej lekarzom za trud włożony w walkę z epidemią koronawirusa. Zapowiedział też, że w trudnym czasie epidemii walczący na głównym froncie, z Covid-19, otrzymają dodatkowe uprawnienia.

O prawdopodobnym piątkowym, dodatkowym posiedzeniu Sejmu w sprawie ustawy dotyczącej służby zdrowia i zmiany dla lekarzy informował wcześniej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Będziemy chcieli przedłożyć projekt rozwiązania legislacyjnego, które właśnie ma nie być jedynie wsparciem dla dobrego słowa dla medyków, ale zaoferować takie rozwiązania, które poprawią ich sytuację i przede wszystkim zdejmą pewne ryzyka związane z walką z COVID" - powiedział minister.

Niedzielski podkreślił, że zaangażowani w tę walkę będą nie tylko specjaliści chorób zakaźnych, ale lekarze innych specjalności, „być może bardzo odległych od tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia”.

Dlatego pracujemy nad stworzeniem tzw. klauzuli dobrego Samarytanina, która pozwoli lekarzom poczuć się bezpiecznie i w ramach walki z COVID, w ramach właśnie tego okresu pandemii, błędy, które będą popełniane nieumyślnie, nie będą po prostu karane Adam Niedzielski, minister zdrowia

MZ: Będą wyższe dodatki dla medyków pracujących przy chorych z Covid-19

Minister zdrowia mówił również, że planowane jest zwiększenie dodatku, który wynika z pracy przy COVID dla medyków, którzy zostali skierowani do tej pracy.

- Tu będziemy chcieli płacić 175 proc. wynagrodzenia. Również wszyscy medycy, którzy z powodu walki z COVID będą narażeni na konieczność odbycia izolacji, kwarantanny, będą mieli refinansowanie wynagrodzenia nie na standardowych zasadach dla zwolnień lekarskich, tylko będą mieli pełną płatność - poinformował Niedzielski.

Pozostałe kwestie do uregulowania ustawowego to m. in. koordynacja w ratownictwie, by karetki nie jeździły między szpitalami, by przyjąć chorych.

RadioZET.pl/PAP