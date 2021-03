Lockdown ogólnopolski zacznie obowiązywać w sobotę. Na razie rząd rozszerzy obostrzenia obowiązujące regionalnie na cały kraj. - Jeżeli to nie zatrzyma III fali, będziemy zamykać zupełnie wszystko - mówił Adam Niedzielski na konferencji. Minister zdrowia wyjaśnił, co to oznacza w praktyce, odniósł się także do szczepień AstraZeneką.