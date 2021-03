Minister zdrowia odwołuje egzaminy. Ale nie dla wszystkich

Minister Zdrowia, z uwagi na trwający stan epidemii, odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których PES nie rozpocznie się do końca bieżącego tygodnia tj. do dnia 19 marca 2021 r. włącznie – głosi wtorkowy komunikat resortu zdrowia. To ruch, który ma pomóc zapewnić obsadę personelu medycznego podczas epidemii COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia wydało oficjalny komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej dla lekarzy i lekarzy dentystów. - Młodzi lekarze przed specjalizacją oczekują, by zrezygnować z egzaminu specjalizacyjnego, co miałoby pozwolić na zwiększenie kadry lekarskiej w szpitalach covidowych i na oddziałach zakaźnych – tłumaczył we wtorek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Zwracał uwagę, że w części egzaminy specjalizacyjne już się odbyły - zarówno ustne, jak i pisemne. - Niesprawiedliwym by było, gdybyśmy jednych lekarzy traktowali gorzej niż drugich. Ale idziemy na kompromis z uwagi, że każde ręce są nam potrzebne dzisiaj do leczenia pacjentów z COVID-19 - powiedział. - To jest ruch, który ma pomóc zwiększyć obsadę w szpitalach covidowych i na oddziałach zakaźnych - dodał rzecznik MZ.

Egzaminy odwołane, ale nie dla wszystkich

W dziedzinach medycyny, w których egzaminy się rozpoczną do 19 marca 2021 r. lub już trwają, terminy egzaminów ustnych pozostają bez zmian. MZ podało w komunikacie, że Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów zostaną wznowione 17 maja 2021 r.

- Wszyscy, którzy do 19 marca nie rozpoczną egzaminu specjalizacyjnego, chociażby pisemnego, ich termin egzaminu zostanie odroczony. Ponowne uruchomienie terminów egzaminacyjnych nastąpi 17 maja - poinformował rzecznik MZ.

