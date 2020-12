Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że planowane na koniec roku obostrzenia mają zapobiec rozwojowi trzeciej fali epidemii koronawirusa. Jego zdaniem może ona okazać się bardziej tragiczna w skutkach od drugiej. - Może to nas zaprowadzić nawet do 40 tys. wykrytych przypadków dziennie – szacował w programie „Money to się liczy” dla Wirtualnej Polski.