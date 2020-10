Koronawirus bije w Polsce rekordy i wszystko wskazuje na to, że będzie bił je nadal. Z prognoz Ministerstwa Zdrowia wynika, że liczba nowych zakażeń będzie nie tylko utrzymywać się na wysokim poziomie, ale może jeszcze bardziej podskoczyć. W dniu, w którym wykryto rekordową liczbę zakażeń, szef MZ ostrzegł, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie ich jeszcze więcej.

Koronawirusa w Polsce wykryto do tej pory u 93 481 osób. W obecnym tempie rozwoju epidemii już w przyszłym tygodniu ta liczba może przekroczyć 100 tysięcy. Tylko w ciągu ostatniej doby potwierdzono przecież prawie 2 tysiące nowych przypadków – dokładnie 1967. Takiej liczby w dziennych raportach Ministerstwa Zdrowia jeszcze nie było. Co więcej, poprzedni rekord w liczbie zakażeń był niższy o kilkaset przypadków – to 1587 zakażeń, o których informowano 25 września.

Podobnie alarmujące dane – jak twierdzi sam minister zdrowia Adam Niedzielski – mają napływać z resortu również w kolejnych dniach. – Mamy do czynienia z eskalacją pandemii – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej, na której ogłoszono m.in. nową listę powiatów i miast wchodzących w obszar żółtych i czerwonych stref.

- Należy się spodziewać, że w kolejnych dniach ta tendencja będzie się utrzymywała – ostrzegł szef MZ. - Z naszych prognoz, które cały czas monitorujemy w Ministerstwie Zdrowia, wynika, że w najbliższym czasie – mówię o okresie dwóch tygodni – ta liczba będzie utrzymywała się w przedziale, w okolicach 1500, nawet powyżej 2000 zachorowań dziennie – dodał. Zaznaczył przy tym, że dynamika eskalacji pandemii zmienia realia działań.

