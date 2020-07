Resort zdrowia budzi się po rekordzie zakażeń? Szumowski wraca z urlopu

Koronawirus nie zwalnia, choć jeszcze kilkanaście dni temu rządzący zapewniali, że sytuacja nie tylko jest pod kontrolą, ale wręcz, że epidemia jest w odwrocie. Te ostatnie słowa padły z ust premiera Mateusza Morawieckiego, który w czwartek nie wykluczył możliwości powrotu do niektórych obostrzeń.

Przypomnijmy: 30 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 615 nowych przypadkach zakażeń. Takiego raportu nie było od początku epidemii w naszym kraju. - Ta liczba pokazuje, co może być dalej – stwierdził rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, sugerując, że to nieprzestrzeganie zaleceń przez Polaków doprowadziło do takiej sytuacji.

Szumowski wraca z urlopu

Tymczasem szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski postanowił przerwać planowany do końca tygodnia urlop. Jak przekazał Andrusiewicz, Szumowski w piątek będzie już w pracy, obecnie jest w stałym kontakcie z resortem i sztabem zajmującym się sytuacją związaną z koronawirusem. - Dzisiaj już z samego rana poprosił zespół zajmujący się epidemią i różne instytucje o przygotowanie analiz i raportów – powiedział rzecznik resortu.

Na ten moment wiadomo, że rząd rozważa przywrócenie kwarantanny po powrocie z krajów, w których sytuacja epidemiczna jest poważna. Niewykluczone też, że zostanie wprowadzony obowiązek okazania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego problemy z oddychaniem, bo według policjantów wiele osób właśnie problemami z oddychaniem tłumaczy brak maseczki.

O możliwości przywrócenia obostrzeń mówił już dziś Mateusz Morawiecki. Premier podkreślał, że „mamy około 20 proc. łóżek zajętych, a więc jesteśmy bezpieczni”. - Ja liczę na to, że zgodnie z przewidywaniami niektórych epidemiologów, lato przyczyni się do zmniejszenia liczby zachorowań – dodał. Przyznał jednak, że powrót do niektórych obostrzeń jest możliwy. - Czekamy na zestawienie nowych możliwych obostrzeń z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Nie jest wykluczone, że jeśli sytuacja będzie się pogarszać, będziemy musieli działać, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa – zapowiedział.

RadioZET.pl/PAP