Ministrowie szczepieni na Covid-19 poza kolejnością? Są oficjalne informacje

Z tego co słyszę, to tam się szczepi kwiat obecnych władz. I oni już dawno są zaszczepieni - powiedział w rozmowie z Super Expressem" Leszek Miller, sugerując, że szczepienia ministrów poza kolejnością odbywają się w dwóch warszawskich szpitalach. "Fake News" - komentuje te doniesienia szef Centrum Informacyjnego Rządu. Na Twitterze akcji #SzczepimySię podano oficjalne informacje dotyczące tego, kto z rządu otrzymał szczepionkę na koronawirusa.

Szczepienia poza kolejnością przebiegają na ogromną skalę – powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu" Leszek Miller.były premier uważa, że odbywają się one w szpitalu MON przy ulicy Szaserów oraz szpitalu MSWiA przy ulicy Wołoskiej w Warszawie. - Z tego co słyszę, to tam się szczepi kwiat obecnych władz. I oni już dawno są zaszczepieni […]. Nikt nic na ten temat nie mówi, bo to są pewnie poufne dane. Ale warto zająć się nie tylko tym, co stało się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale miejscami, gdzie szczepienia poza kolejnością przebiegają na ogromną skalę – stwierdził polityk SLD. Warto podkreślić, że sam Miller przyjął szczepionkę na koronawirusa poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w grudniu 2020 r. – wtedy, gdy szczepienia przysługiwały jedynie grupie "0", to znaczy pracownikom sektora medycznego.

Wiadomość ta wywołała duże poruszenie. Szybko zareagował na nią szef Centrum Informacyjnego Rządu, Tomasz Matynia. "Fake news" – tak skomentował na Twitterze link cytat z wywiadu z Leszkiem Millerem. "Nie jest prawdą, że członkowie rządu (czy "kwiat władz") są zaszczepieni. Wszyscy czekają na swoją kolej, z resztą inaczej niż były premier" – stwierdził. "Wszyscy czekają na swoją kolej, z resztą inaczej niż były premier, na którego Pani redaktor się powołuje..." – dodał, zwracając się do dziennikarki SE.

"Dementujemy tę informację" – napisano również na Twitterze akcji #SzczepimySię. Jak poinformowano, "jedyną osobą z rządu, która została zaszczepiona jest Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, który jest lekarzem kwalifikującym się do szczepienia w grupie 0".

Szczepienia poza kolejnością w WUM. Aktorzy poza kolejnością otrzymali szczepionkę

Pod koniec 2020 roku ujawnione zostały informacje, że w Centrum Medycznym WUM zostały zaszczepione osoby spoza grupy zero, które nie były do tego uprawnione. Wśród tych osób znaleźli się m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller z żoną. Szczepionkę otrzymali też m.in. aktorzy: Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Dodatkowo na liście pojawili się przedsiębiorcy m.in. Zbigniew i Elżbieta Grycan, właściciele sieci popularnych lodziarni, a także małżeństwo twórców firmy "Dr Irena Eris" – Irena Eris i Henryk Orfinger.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, gdy podsumowywał wnioski z kontroli NFZ w tej sprawie, stwierdził m.in., że nie widzi możliwości współpracy z władzami uczelni. - Moim oczekiwaniem jest dymisja rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – oświadczył. Profesor Gaciong zapowiedział w odpowiedzi, że nie ustąpi ze stanowiska i ocenił, że "kryzys wizerunkowy", który dotknął WUM, jest efektem "nie tylko błędów popełnionych przez spółkę Centrum Medyczne WUM", lecz także "bezprecedensowego manipulowania opinią publiczną przez ministra zdrowia".

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Super Express/Twitter/Polsatnews.pl