Mniej testów na koronawirusa w Polsce. W Wielkanoc ich liczba spadła o połowę

Do tej pory w Polsce wykonano 143 630 testów na obecność koronawirusa, q w ciągu ostatniej doby - ponad 5,6 tys. – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to 1,5 raza mniejszą liczbę niż dzień wcześniej oraz dwukrotnie mniejszą niż przed Świętami Wielkiej Nocy.

Przypomnijmy, że w Polsce - wedle danych Ministerstwa Zdrowia - potwierdzono dotychczas 6934 przypadki zakażenia koronawirusem oraz 245 przypadki zgonów z powodu zachorowania na Covid-19 (chorobę wywołaną koronawirusem Sars-CoV-2).

Spośród 143 630 zbadanych dotychczas próbek, 136 696 dało wynik negatywny na obecność SARS-coV-2. Obecność koronawirusa potwierdziło 6934 próbek. Jak podał na Twitterze resort, w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 5,6 tys. testów.

W porównaniu z danymi z niedzieli, liczba ta zmniejszyła się o ok. 1,5 raza (konkretnie o ok. 2,8 tys.). Stan testów dziennych w pierwszy dzień świąt wynosił bowiem ponad 8,4 tys. testów.

Jeszcze ciekawiej dane z niedzieli wyglądają w zestawieniu z wynikiem sobotnim. Wówczas bowiem - znów powołując się na informacje z ministerstwa - wykonano 11,2 tys. testów. Oznacza to, że w trakcie Wielkanocy dzienna liczba przeprowadzanych testów zmniejszyła się o połowę:

Nie wiadomo, dlaczego zmniejszyła się liczba testów na koronawirusa. Być może daje się ten fakt wytłumaczyć właśnie okresem świątecznym, tym niemniej jest to nie do końca zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Przypomnijmy, że WHO wielokrotnie apelowała do państw, aby sukcesywnie zwiększały liczbę testów.

Warto jednak przy okazji nadmienić o wielkim sukcesie polskich naukowców z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Stworzyli oni pierwszy polski test do wykrywania koronawirusa. Jego skuteczność potwierdzono, badając 100 pacjentów. Teraz wyprodukuje go Medicofarma z Radomia, a gdy trafi do sprzedaży, jego cena mieścić się będzie w przedziale 50-80 złotych.

Koronawirus w Polsce

W związku z epidemią koronawirusa nie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi oraz zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Ponadto w środkach transportu publicznego zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących.

Obowiązuje też całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Za wyjątkiem rodzin po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób. Obowiązują także limity klientów przy kasach w sklepach i na poczcie. Zamknięte są również placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola, uczelnie), kulturalne (kina, muzea, teatry) i gastronomiczne (bary, kawiarnie, restauracje).

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/Twitter/PAP