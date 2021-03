To była dobra rozmowa. Co prawda, minister Niedzielski nie użył słowa "przepraszam" ale wyraźnie dał do zrozumienia, że jest mu przykro z powodu obecnej sytuacji. Jednocześnie podziękował i docenił wkład prywatnej służby zdrowia w zwalczanie pandemii. A ten wkład jest naprawdę niemały