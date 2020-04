„Może umrzeć 300 tys. osób”. Niepokojące prognozy kanadyjskich lekarzy

W zależności od zastosowanych środków kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa, tylko w samej Kanadzie może umrzeć od 11 tys. do nawet 300 tys. osób. Taką prognozę, mówiąc o trzech możliwych scenariuszach, przekazali w czwartek naczelni kanadyjscy lekarze.

Kanada jest wciąż jeszcze na wczesnym etapie rozwoju epidemii koronawirusa i jest jeszcze czas na skuteczne zastosowanie środków zapobiegających niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się zakażenia - powiedziała federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam. - Nie możemy zapobiec wszystkim zgonom, ale musimy zrobić wszystko, by zapobiec jak największej liczbie - podkreśliła.

W kraju celem jest teraz zrealizowanie scenariusza, który zakłada, że nie więcej niż 10 proc. populacji zostanie zakażone. Specjaliści oszacowali, że przy zainfekowaniu 2,5 proc. ludności liczba przypadków śmiertelnych wyniesie około 11 tys., a jeśli zakażonych zostanie około 5 proc. Kanadyjczyków - umrze 22 tys. osób. Krótkoterminowa prognoza zakłada, że do 16 kwietnia zakażonych może być w Kanadzie między 22580 osób a 31850 osób, co oznacza liczbę przypadków śmiertelnych na poziomie 500 – 700.

Trzy scenariusze

Specjaliści przyjęli trzy scenariusze, na podstawie których sformułowali prognozy.

W pierwszym z nich, przy zastosowaniu surowych metod kontroli epidemicznej, szacuje się, że infekcja dotknie między 2,5 do 5 proc. populacji, liczba hospitalizacji wyniesie między 73 tys. a 146 tys. osób, a liczba zgonów wyniesie między 11 tys. a 22 tys .

. W scenariuszu drugim, przy słabszych środkach kontroli, eksperci przewidują, że zakażonych zostanie od 25 proc. do 50 proc. mieszkańców kraju.

W scenariuszu trzecim, bez żadnych środków kontroli, odsetek zainfekowanych może wzrosnąć do 70 – 80 proc. populacji, a szacowana liczba przypadków śmiertelnych wzrosłaby do ponad 300 tys.

- Nie możemy teraz poluzować środków zaradczych - odpowiedziała Tam dziennikarzom dopytującym, kiedy restrykcje zostaną złagodzone. - Jesteśmy w bardzo krytycznym momencie, ale spróbujcie sobie wyobrazić, co się stanie, jeśli nie będziemy się stosować do wytycznych - podkreśliła.

Według ekspertów, którzy przygotowywali szacunkowe prognozy, najlepszy ze scenariuszy rozwoju sytuacji i prowadzący do wygaszenia epidemii jest możliwy do zrealizowania, gdy zainfekowana osoba będzie zarażać statystycznie mniej niż jedną kolejną osobę. Według lekarzy w najlepszym przypadku pierwsza fala może trwać do lata, lipiec i sierpień wydają się być obecnie momentem szczytu zachorowań.

Według ostatnich danych, w Kanadzie przetestowano prawie 362 tys. osób, potwierdzonych i wstępnie potwierdzonych przypadków zakażenia jest 19438, zmarło 435 osób.

RadioZET.pl/PAP