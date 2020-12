Koronawirusem w ciągu doby zaraziły się 4633 osoby, jednak liczba zakażeń po weekendzie zawsze jest mniejsza. Co więcej, Polakom zagraża nowy, bardziej zaraźliwy szczep, który zaobserwowano w Wielkiej Brytanii. W związku z tym loty z Wysp do Polski we wtorek o północy zostaną zawieszone.

Müller: Obawiamy się trzeciej fali epidemii. Zagrożenie jest nadal bardzo duże

Piotr Müller pytany w TVN24 o sytuację epidemiczną w Polsce, ocenił, że "zagrożenie jest nadal bardzo duże". - Obawiamy się trzeciej fali epidemii - dodał. Rzecznik rządu podkreślił, że rząd analizuje nie tylko statystyki dobowych zachorowań na koronawirusa, ale i obłożenie w szpitalach. - [...] To pokazuje, że liczba zachorowań może być faktycznie większa niż to, co wykrywają testy - powiedział Müller.

Rzecznik rządu zaznaczył, że rząd uzależniał wprowadzenie nowych restrykcji nie tylko od liczby zachorowań na koronawirusa, ale także "od tego, czy istnieje ryzyko braku wydolności służby zdrowia". - A takie ryzyko w tej chwili się pojawia - podkreślił. Gość TVN24 powiedział, że "jest możliwość, że za kilka, kilkanaście tygodni wyjdziemy z pandemii, dzięki temu, że stopniowo każde poszczególne grupy społeczne będą się kolejno szczepiły". - Ta sytuacja powinna się wtedy poprawić - ocenił.

Müller w rozmowie podtrzymał wcześniejsze zapewnienia, że rząd nie będzie podejmować decyzji o przymusowych szczepieniach na COVID-19. - W tej chwili - aż do czasu, gdy szczepienia będą miały charakter powszechny - ograniczenie kontaktów społecznych jest jedyną szansą, by nie umierały w Polsce kolejne osoby - mowił na antenie TVN24.

Odniósł się także do zakazu przemieszczania się od godziny 19.00 w sylwestra do 6.00 w 1 stycznia. Poinformował, że "na podstawie rozporządzenia policja będzie miała możliwość karania mandatami". - Liczę na to, że nie będzie takiej konieczności i że wszyscy w poczuciu odpowiedzialności dostosujemy się do tych zasad - dodał.

RadioZET.pl/PAP/TVN24