Jestem z natury optymistą i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu nie dojdzie do pełnego lockdownu kraju - ale mówię to z dużym "ale" - powiedział w piątek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Koronawirusa wykryto już w Polsce u ponad 460 tys. osób, z czego aż 6 842 pacjentów z Covid-19 zmarło. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju już od kilku tygodni zmierza w złym kierunku, a rządzący zapowiadają, że jeśli się ona nie poprawi, wprowadzona zostanie kwarantanna narodowa.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w piątek rano w Polskim Radiu 24, czy w jego ocenie pełnego zamknięcia kraju można spodziewać się w przyszłym tygodniu, podkreślił, że próg, który został wyznaczony dla narodowej kwarantanny, to 70 zakażonych na 100 tys. mieszkańców, przy obecnej średniej 50 osób. - Wiem, że niektóre regiony już dochodzą to tej liczby 70 osób zakażonych na 100 tys. - dodał. Wiceminister zaznaczył, że ważny w tej ocenie jest też wskaźnik liczby osób trafiających każdego dnia do szpitali, wobec ograniczonej puli miejsc dla chorych i pod respiratorami. - Jestem z natury optymistą i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu nie dojdzie do pełnego lockdownu kraju - ale mówię to z dużym "ale" - powiedział.

Koronawirus a protesty

Kraska przypominał, że wprowadzone teraz obostrzenia podobne są do tych, które mieliśmy na wiosnę i powinny zahamować rozszerzanie się pandemii w kraju. - Nie przewidzieliśmy tego, że ludzie jednak wyjdą na ulice i będą chcieli demonstrować w tak trudnym czasie - powiedział. - Myślę, że niestety tego efekt będzie jeszcze w późniejszych dniach - dodał, nawiązując do trwających od 22 października protestów kobiet. Apelował, żeby w najbliższych dniach powstrzymać się od protestów i gromadzenia się na ulicach, ponieważ prowadzi to prostą drogą do wzrostu liczby zakażeń.

- To jakby zamknięte koło - będzie rodziło kolejne obostrzenia - przypomniał. Tu nie chodzi o walkę polityczną, tylko o nasze życie i zdrowie - dodał. - Wiemy, że im więcej osób dziennie zakaża się, tym więcej proporcjonalnie będzie trafiało do szpitali. Wszystko jest w naszych rękach - dosłownie - zahamowanie epidemii tylko od nas zależy - tłumaczył. Według wiceministra ze statystyk epidemiologów wynika, że w grupie nowych zarażonych jest już duża grupa zakażeń po demonstracjach - co widać szczególnie po dużych miastach.

Podał, że do tymczasowego szpitala na PGE Narodowym w Warszawie trafiło już kilkunastu pacjentów. Trafiają w stanie lekkim, ze szpitala na Wołoskiej, który jest prowadzącym dla szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Przypomniał, że taki był plan - by uwalniać w stacjonarnym szpitalu miejsca dla kolejnych ciężko chorych. Zapewnił jednak, że tymczasowe szpitale mogą przy wzroście liczby chorych leczyć pacjentów na tym samym poziomie, co stacjonarne.

RadioZET.pl/PAP