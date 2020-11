Morawiecki ogłosił zwycięstwo w pierwszej bitwie. Lekarz: "To iluzja poprawy"

Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku szef rządu napisał, że w tym tygodniu, pierwszy raz od dwóch miesięcy, liczba zakażeń koronawirusem zaczęła spadać. ''Choć stosunek zakażonych - 65/100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że nasza strategia i obostrzenia zaczynają przynosić skutek. Co to oznacza? Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny" - napisał szef rządu.

Według danych podanych w czwartek 12 listopada przez Ministerstwo Zdrowia zakażenie koronawirusem stwierdzono u kolejnych 22 683 osób. Zmarło 275 chorych. Ostatniej doby wykonano 57,2 tys. testów. Przypomnijmy, że w dniu rekordowej liczby nowych zakażeń (27 875), przeprowadzono 66,8 tys. testów na obecność koronawirusa.

Koronawirus w Polsce stabilizuje się? Dr Sutkowski: To iluzja poprawy

Dr Michał Sutkowski zwrócił uwagę, że czwartkowe dane, po święcie niepodległości, należy rozpatrywać podobnie jak dane po weekendzie, kiedy zawsze jest notowanych mniej zakażeń w porównaniu z danymi z dni powszednich. Jeśli – jak mówił – kolejne dane, które poznamy w piątek i sobotę, również będą na podobnym poziomie, czyli 20-25 tys., będzie to świadczyć o ustabilizowaniu się liczby zachorowań.

– Będzie to jednak stabilizacja na wysokim poziomie. A to oznacza, że jest to destabilizacja placówek ochrony zdrowia. To nie powinno nas uspokajać. A myślę, że trochę zaczyna nas uspokajać, bo reagujemy z dnia na dzień – wskazał.

Dodał, że rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach, zajętych respiratorów i ciężkich przypadków przebiegu Covid-19. – Budowanie szpitali tymczasowych też świadczy o tym, że zaalarmowani są rządzący – zauważył ekspert. Zaznaczył, że ustabilizowanie się liczby zachorowań na wysokim poziomie jest iluzją poprawy i nie powinno być powodem do optymizmu.

W środę rano resort zdrowia informował o 25 221 nowych zakażeniach, we wtorek o 25 484, w poniedziałek o 21 713. Największa jak dotąd liczba zakażeń stwierdzonych w ciągu doby była w sobotę – 27 875.

