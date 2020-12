Narodowa kwarantanna od 28 grudnia. Nowe zasady i obostrzenia w całym kraju

Narodowa kwarantanna, czyli dodatkowe zasady bezpieczeństwa, zgodnie z rządowym rozporządzeniem będzie obowiązywała od 28 grudnia do 17 stycznia. Nowe obostrzenia to m.in. zamknięte hotele, stoki narciarskie, baseny i galerie handlowe.

Narodowa kwarantanna miała zostać wprowadzona przy 27 tysiącach średniej liczby zakażeń z siedmiu dni. Jednak 17 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski użył tego terminu zapowiadają nowe restrykcje. Dodatkowe obostrzenia będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku (do końca przerwy szkolnej). - Bardzo wszystkich proszę - bądźmy solidarni i odpowiedzialni. Przestrzegajmy zaleceń ekspertów i odpowiednich służb - apelował wówczas premier Mateusz Morawiecki.

Narodowa kwarantanna od 28 grudnia. Co to oznacza?

Jak wynika z rozporządzenia rządu ws. ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 17 stycznia 2021 roku ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Od 28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego. W galeriach będą jednak mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Ponadto w obiektach takich obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos. Zakazane jest również prowadzenie handlu detalicznego lub działalność usługowa na wyspach handlowych.

Narodowa kwarantanna. Zamknięte hotele i stoki narciarskie

Do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie mogą przedsiębiorcy związani z hotelarstwem. Zgodnie z dokumentem takie usługi można świadczyć np. w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych; dla osób wykonujących zawód medyczny; dla pilotów i załogi samolotów; dla kierowców wykonujących transport drogowy; dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego; dla funkcjonariuszy służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd. W hotelach mogą być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy oraz dyplomaci.

Rozporządzenie nie mówi wprost o zapowiadanym zamknięciu stoków narciarskich. Zapisano natomiast, że do 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i organizowania współzawodnictwa bez udziału publiczności.

Przed świętami Bożego Narodzenia resort zdrowia doprecyzował w odpowiedzi przesłanej PAP, że zgodnie z rozporządzeniem stoki, trasy i wyciągi narciarskie zostaną zamknięte. "Jakakolwiek infrastruktura sportowa dostępna jest tylko w ramach sportu zawodowego" - wyjaśniono.

Nowe obostrzenia od 28 grudnia

Z rozporządzenia wynika ponadto, że do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty - tak jak to jest obecnie - będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos.

Do 17 stycznia wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju. Do tego samego dnia osoba przekraczające granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest zobowiązana przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Powinna również przekazać swój numer telefonu.

Godzina policyjna w Sylwestra? Według premiera to apel o nieprzemieszczanie się

Mateusz Morawiecki przyznał w trakcie niedzielnej konferencji prasowej, że w Sylwestra rząd nie wprowadza godziny policyjnej, apeluje jedynie o to, by się nie przemieszać i bawić się w "kameralnym gronie".

- My godziny policyjnej nie wdrażamy, aby ona mogła być zastosowana, musielibyśmy, za zgodą pana prezydenta, wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie instrumenty, właśnie poza na przykład godziną policyjną. Dlatego bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się, również o nieużywanie fajerwerków, aby ten Sylwester minął spokojnie - apelował premier.

RadioZET.pl/PAP