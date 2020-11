Narodowa kwarantanna to kolejne z obostrzeń, które zapowiedział premier na konferencji w ubiegłym tygodniu. Kiedy zostanie wprowadzona? - Poczekajmy do czwartku, do piątku, wtedy w bardziej odpowiedzialny sposób będziemy mogli powiedzieć, czy ograniczenia, które wprowadziliśmy, działają, czy trzeba wprowadzić kolejne - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Narodowa kwarantanna od tego tygodnia? Jej zwolennikiem jest m.in. prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Jego zdaniem taki lockdown "dałby tlen ochronie zdrowia". - Jej to powietrze jest niezwykle potrzebne. Gdybyśmy zdecydowali się na narodową kwarantannę od soboty 14 listopada, to już w pierwszych dniach grudnia zobaczymy znaczące efekty – na poziomie kilku tysięcy zakażeń dziennie, a nie takim jak dzisiaj – powiedział dr Sutkowski w rozmowie z PAP.

Narodowa kwarantanna w tym tygodniu? Mateusz Morawiecki komentuje

Premier pytany był na konferencji prasowej, czy groźba wprowadzenia całkowitego lockdownu cały czas istnieje i jak blisko jesteśmy decyzji o wprowadzeniu kwarantanny narodowej. W ubiegłym tygodniu szef rządu mówił, że przesłanką do wprowadzenia jej będzie przekroczenie wskaźnika 75 zakażonych osób na 100 tys. mieszkańców. - 75 osób na 100 tys. mieszkańców to nieco poniżej 30 tys. zakażeń. Dziś mamy mniej tych zakażeń - 21,7 tys., ale trudno uznać, że ten dzień jest reprezentatywny, ponieważ dane z weekendu są zwykle niższe niż dane z tygodnia - wskazał Morawiecki.

Poczekajmy do czwartku, do piątku w tym tygodniu, wtedy w bardziej bezpieczny, a zarazem odpowiedzialny sposób będziemy mogli odnieść się do tego pytania, czy dalej musimy doprowadzać do ograniczeń, czy te, które wdrożyliśmy tydzień temu zaczynają działać. premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu zwrócił uwagę, że te ograniczenia, które zostały wdrożone tydzień temu, dopiero zaczynają działać. - Te, które wdrożyliśmy kilka dni temu, działają od dzisiaj, od soboty. Trzeba dać sobie czas do przyszłego poniedziałku - powiedział Morawiecki.

Premier wyraził nadzieję, że tak będzie, że dzięki temu można by było nie zamykać kolejnych gałęzi gospodarki, a jednocześnie zmniejszać transmisję koronawirusa. Podkreślił, że to, co jest ważne obecnie, to "przerwanie łańcucha zakażeń, by ocalić ludzkie życie, doprowadzić do tego, że koronawirus będzie znowu w odwrocie". - Mam nadzieję, że wtedy doczekamy szybciej, niż się dzisiaj wydaje, albo na pewno szybciej niż się wczoraj wydawało, do tej szczepionki, informacja, która obiegła świat dzisiaj i wzbudziła tyle nadziei na całym świecie i tyle nadziei również w Polsce - podsumował premier.

W poniedziałek szef rządu odniósł się do informacji, która napłynęła z USA. Koncern Pfizer wraz z firmą BioNTech ogłosili, że mają skuteczną szczepionkę na koronawirusa – podała telewizja CNN. Ma ona zapobiegać 90 proc. infekcji. Jako prawdopodobny termin otrzymania szczepionki szef rządu wskazał wiosnę przyszłego roku. - Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka milionów szczepionek. Pewnie nastąpi to wiosna przyszłego roku. Chcemy tak szybko dostać te szczepionki, jak inne kraje UE i dostaniemy je w tym samym czasie - powiedział Morawiecki.

