Szef MZ pomylił się, mówiąc o narodowej kwarantannie? "To brak komunikacyjny"

Narodowa kwarantanna jest określeniem nieco na wyrost - powiedział w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, ogłoszonych w czwartek przez szefa MZ. - Mamy tu raczej do czynienia z etapem solidarności z dołożeniem pewnych ograniczeń - mówił Fogiel.

Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa. Decyzja zdziwiła wielu Polaków, tym bardziej że minister zdrowia mówił 17 listopada, że "sytuacja się stabilizuje" i "możemy się trochę uśmiechnąć". Dwa tygodnie później jego słowa potwierdził premier Mateusz Morawiecki, kiedy oświadczył, że restrykcje przynoszą skutek i "wygrywamy z epidemią".

O konsekwencję w zachowaniu rządu pytany był wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w TVN 24. Stwierdził, że "takie pytanie należy zadać koronawirusowi". - Ale obawiam się, że odpowiedzi nie uzyskamy, ani nie jest to żywioł, który konsekwencją swoich działań się przejmuje - skwitował. Jak dodał, "samo określenie narodowa kwarantanna jest jeszcze jednak nieco na wyrost". - Mamy tu raczej do czynienia z przedłużeniem tego, co premier Mateusz Morawiecki nazwał etapem solidarności z dołożeniem pewnych ograniczeń - powiedział.

Narodowa kwarantanna. Fogiel: Minister nie był w pełni precyzyjny

Dziennikarka podkreśliła, że to nie Polacy używają tego określenia, ale że użył go minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej. - Być może pan minister w nawale pracy użył tego sformułowania. Pan premier mówi tutaj o rozszerzonym etapie odpowiedzialności i to jest jednak bardziej precyzyjne. Narodowa kwarantanna jest już bliższa lockdownowi, ale to nie jest sytuacja w Polsce. Lockdown jest w Niemczech, Holandii, na Litwie, w Grecji, ale nie w Polsce - dodał Fogiel.

Pytany, czy minister Niedzielski pomylił się, Fogiel ocenił, że być może nie był w pełni precyzyjny. - Jesteśmy jeszcze przed narodową kwarantanną i mam nadzieję, że będziemy aż do momentu, gdy to zagrożenie minie - zaznaczył. - Czy pan jako wicerzecznik PiS dementuje to, co powiedział wiceminister zdrowia? - dopytywała dziennikarka. - Powtarzam, proszę kierować się słowami premiera - powiedział polityk. Potwierdził, że zaszło nieporozumienie. - To być może gdzieś brak komunikacyjny, ale to jest rzecz absolutnie drobna - podsumował Fogiel.

Przypomnijmy, w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o wprowadzeniu kwarantanny narodowej od 18 grudnia, z czym wiążą się dodatkowe ograniczenia. Do 17 stycznia oprócz dotychczasowych obostrzeń zamknięte zostają hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie, zamknięte będą też galerie handlowe, oprócz m.in. sklepów spożywczych, aptek, drogerii.

Ponadto w noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19.00 do 6.00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

RadioZET.pl/TVN24/PAP