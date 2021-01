Nauka zdalna przedłużona. Kolejne testy na Covid-19 wśród nauczycieli w lutym

Nauka zdalna przedłużona przynajmniej do 14 lutego 2021 r. W drugim tygodniu lutego powtórzone będą testy przesiewowe wśród nauczycieli i na tej podstawie zostaną podjęte decyzje, co dalej. Takie informacje przekazał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Komunikat dotyczy wszystkich uczniów powyżej klas I-III szkół podstawowych, ponieważ te klasy mają kontynuować naukę w trybie stacjonarnym.

Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zasad bezpieczeństwa z etapu odpowiedzialności do 14 lutego - zapowiedział na samym początku wystąpienia. - Jeżeli w drugim tygodniu lutego będziemy widzieli, że wypuszczenie klas I-III nie przyczyniło się w znaczący sposób do wzrostowego wskaźnika zachorowalności […], to będzie dawało przestrzeń do powrotu do szkół i wtedy oczywiście będziemy podejmowali odpowiednie decyzje – stwierdził szef resortu zdrowia odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy. Jak dodał, jest też "oczywiście ta perspektywa wakacji […]", która "nie jest taką barierą, żeby nic się w tym czasie nie zadziało”.

Nauka zdalna przedłużona. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki jeszcze w środę zapowiadał, że "organizowanie stanowisk do nauki zdalnej w szkołach dla uczniów klas 4-8 będzie fakultatywne, a nie obowiązkowe". Wyjaśniał wówczas, że ta zmiana ma nastąpić z mocy rozporządzenia. Mówił też o "incydentach" nadużywania przepisu dającego możliwości organizacji nauki w szkołach dla starszych uczniów z klas 4-8.

Chodzi o rozrządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole dla uczniów niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie dotyczy też uczniów pełnosprawnych, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.

Powrót do szkół klas I-III

W 14 274 szkołach podstawowych w klasach I-III nauka w środę odbywała się w trybie stacjonarnym – poinformowało MEiN, podając, że chodzi o 99,8 procent szkół podstawowych. W 21 podstawówkach w klasach I-III nauka odbywała się w trybie zdalnym, a w 148 w trybie mieszanym. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało także, że w trybie stacjonarnym w środę pracowało 15 170 przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, czyli 99,2 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowało 37, a 93 w systemie mieszanym. Szkoły i placówki pracują z uwzględnieniem reżimu sanitarnego określonego w wytycznych MEiN, MZ i GIS dla tych klas. Dane pokazują stan ze środy i pochodzą od kuratorów oświaty.

W stosunku do wtorku zwiększyła się liczba szkół podstawowych, w których w środę nauka była prowadzona w sposób inny niż stacjonarny. Liczba szkół, w których prowadzona jest nauka zdalna wzrosła o cztery, a o 32 liczba szkół uczących w trybie mieszanym. O przejściu szkoły na tryb pracy inny niż stacjonarny decyduje organ prowadzący, za zgodą sanepidu, po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej w placówce.

W poniedziałek po feriach zimowych uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną. Mają zajęcia stacjonarne zawieszone do 31 stycznia.

