Trzecia fala koronawirusa przełożyła się na decyzję ministra zdrowia o powrocie do nauki zdalnej dla uczniów klas I-III w całej Polsce. Szkoły pozostaną zamknięte do 9 kwietnia. Decyzję ogłoszono w środę na konferencji prasowej. Wcześniej resort zdrowia informował o ponad 25 tys. nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Nauka zdalna dla uczniów klas I-III w całej Polsce - ogłosił w środę po południu minister zdrowia Adam Niedzielski. Wcześniej resort zdrowia poinformował o 25 tys. nowych przypadkach zakażeń – to tegoroczny rekord i wynik zbliżający się do poziomu z jesiennej fali nowych infekcji.

Minister zdrowia ogłosił decyzję na konferencji prasowej. "Decyzje będą miały charakter ogólnopolski. Te same obostrzenia co na Warmii i Mazurach wprowadzimy na poziomie całego kraju. Musimy wrócić do trybu nauki zdalnej w klasach I-III" - powiedział Adam Niedzielski. "Na najbliższe trzy tygodnie wprowadzany naukę zdalną w klasach I-III. Kolejne decyzje podejmiemy po świętach, najprawdopodobniej o powrocie do trybu hybrydowego" - powiedział minister zdrowia.

Nauka zdalna w całej Polsce. Rząd zamyka szkoły

Minister zdrowia ogłosił w środę zaostrzenie restrykcji przeciwepidemicznych na całą Polskę. Nauka zdalna dla klas I-III potrwa przez trzy tygodnie, od 22 marca do 9 kwietnia. Starsi uczniowie, klas IV-VIII i szkół średnich, kontynuują naukę w formie zdalnej.

RadioZET.pl