Premier ogłosił decyzję ws. szkół. Klasy od 4 do 8 w trybie zdalnym

Szkoły podstawowe od kolejnego tygodnia przechodzą na nauczanie zdalne. Decyzja rządu dotyczy klas od 4 do 8. - Kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy to szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w komunikacji publicznej i kontakty społeczne. To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w piątek.

Od soboty cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie - ogłosił szef rządu. W odpowiedzi na postępującą drugą falę pandemii, rząd wprowadza następne, znacznie ostrzejsze obostrzenia. Konferencję prasową premiera na żywo relacjonujemy na RadioZET.pl.

Szkoły podstawowe przechodzą na nauczanie zdalne

Zmiana zasad w szkołach podstawowych. W grupie dzieci do 11,12 roku życia poziom zakażeń przy podobnej liczbie testów jest trzykrotnie mniejszy, niż w wieku 13-19 lat - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Według niego dla dzieci, które dopiero rozpoczynają szkołę bardzo ważna jest edukacja w trybie stacjonarnym.

Premier uzasadniając decyzję o tym, że szkoły podstawowe w klasach od 4 do 8 będą funkcjonowały w trybie zdalnym podkreślił, że uzasadniają to pewne badania. - Otóż w grupie osób do 11,12 roku życia poziom zakażeń przy podobnej liczbie testów jest trzykrotnie mniejszy, niż w wieku 13-19 lat. A więc ma to swoje również naukowe uzasadnienie - powiedział Morawiecki.

Ale poza tym - jak dodał - te małe dzieci, które rozpoczynają dopiero szkołę, lub te w przedszkolach dla nich bardzo ważna jest edukacja w trybie stacjonarnym. - Jeszcze ważniejsza niż dla młodzieży i dzieci starszych ze względów psychicznych, psychologicznych i efektywności edukacyjnej - podkreślił premier.

RadioZET.pl/PAP