Do tej pory ustalona, bezpieczna odległość od osoby zakażonej koronawirusem to 2 metry. Jak jednak dowodzą chińscy naukowcy, wirus może przenosić się znacznie dalej. Wyniki najnowszych badań nie napawają optymizmem...

Eksperyment chińskich naukowców opisał m.in. portal o2.pl. Wyniki badań, które w ostatnim czasie zostały przeprowadzone w szpitalu w Wuhan, opublikowano na łamach amerykańskiego czasopisma specjalistycznego "Emerging Infectious Diseases", wydawanego przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Z Chin nie płyną dobre wieści – badacze odkryli, że koronawirus w powietrzu może przenosić się nawet do 4 metrów. To dwukrotnie dalej, niż do tej pory uważano.

Koronawirus przenosi się dalej, niż 2 metry?

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół z Akademii Wojskowych Nauk Medycznych w Pekinie, od 19 lutego do 2 marca 2020 r. Naukowcy jako miejsce pracy wyznaczyli głównie szpital w Wuhan, ognisku światowej pandemii. Badacze pracowali na oddziale intensywnej terapii i ogólnym. W tym czasie przebadano łącznie 24 zakażonych pacjentów – z otoczenia, w którym przebywali pobrali próbki powietrza. Wtedy właśnie okazało się, że Sars-CoV-19 może "podróżować" znacznie dalej, niż 2 metry - w próbkach tych, oddalonych nawet 4 metry od chorego, znajdowały się cząsteczki wirusa.

Ale – jak jednocześnie zastrzegają autorzy badania – wcale nie musi. Zazwyczaj w przypadku tak dalekich dystansów jego ilości w powietrzu są na tyle mikroskopijne, że nie stanowią realnego zagrożenia i nie są w stanie doprowadzić do zakażenia. Mimo wszystko jednak, należy zachować odstęp i nie zbliżać się do innych ludzi, szczególnie przebywając w dużym skupisku (mowa np. o sklepie).

Co jeszcze wykryło badanie? Otóż okazało się, że koronawirus znacznie bardziej „preferuje” niższe powierzchnie – w szczególności podłogi. Naukowcy zbadali także próbki z podeszw butów personelu medycznego w Wuhan – dały one wynik pozytywny. Tam wirus był najbardziej skoncentrowany, natomiast znacznie mniejsze jego ilości znajdowały się np. na poziomie głów – pisze o2.pl.

RadioZET.pl/o2.pl