Nie żyje zakażona koronawirusem 12-latka. To najmłodsza ofiara w Europie

W jednym z belgijskich szpitali zmarła zakażona koronawirusem 12-letnia dziewczynka. To najprawdopodobniej najmłodsza ofiara Covid-19 w Europie. Wcześniej informowano też o śmierci 14-latka z Portugalii i 16-latki z Francji.

Koronawirus przyspiesza w Belgii. Tylko w ciągu ostatniej doby w kraju stwierdzono 876 nowych przypadków zakażenia i aż 98 przypadków śmiertelnych. Wśród ofiar jest 12-letnia dziewczynka. To w tej chwili – jak podkreśla dziennik "Le Soir" - najmłodsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Europie.

W rozmowie z belgijską telewizją, na którą powołuje się CNN, rzecznik rządu Emmanuel Andre potwierdził, że zakażona koronawirusem 12-latka zmarła w poniedziałek. – To emocjonalnie bardzo trudne, bo dotyczy dziecka. (…) Ta śmierć nami wstrząsnęła – mówił.

Wiadomo, że dziewczynka przez trzy dni przed śmiercią miała wysoką gorączkę. Andre nie chciał jednak zdradzić więcej szczegółów. Nie wiemy więc, czy dziewczynka cierpiała na choroby przewlekłe.

Śmierć spowodowana Covid-19 w tak młodym wieku zdarza się niezwykle rzadko. W ostatnich dniach docierały już do nas jednak podobne informacje. W Panamie zmarła 13-letnia dziewczynka zakażona koronawirusem, we Francji 16-latka, a w Portugalii 14-letni chłopiec. Z kolei w stanie Illinois w USA zmarło zakażone koronawirusem niemowlę. Obecnie trwa ustalanie dokładnej przyczyny śmierci.

Najmłodsza ofiara koronawirusa w Polsce

W Polsce najmłodszą ofiarą śmiertelną koronawiusa jest 32-latka. Zmarła w poniedziałek w szpitalu w podkarpackim Łańcucie. Kobieta miała poważne choroby towarzyszące. Wcześniej w tym samym szpitalu zmarła 27-latka, ale ostatecznie wyłączono ją z bilansu ofiar koronawirusa, wyjaśniając, że przyczyną śmierci kobiety była sepsa.

Główny Inspektorat Sanitarny zaapelował do młodych, by nie lekceważyli zagrożenia, bo Covid-19 im też zagraża. "Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30. roku życia" - poinformował GIS.

