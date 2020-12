Niedzielski: będę rekomendował przedłużenie obostrzeń do 17 stycznia

Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii - po to, aby uniknąć trzeciej fali - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski po spotkaniu z prezydentem i premierem.

Koronawirus w Polsce . W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 4896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano również o śmierci 96 osób. Tak niski przyrost zachorowań zawsze pojawia się jednak w pierwszy dzień po weekendzie.

W poniedziałek w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się także spotkanie ws. strategii szczepień przeciw Covid-19 , w którym uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda , premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Spotkanie Dudy, Morawieckiego i Niedzielskiego ws. koronawirusa

Ten ostatni poinformował na konferencji prasowej, że podczas spotkania przedstawiono głowie państwa "perspektywy, jakie są związane z rozwojem pandemii". Według ministra rozmowa miały dotyczyć tego, jak może wyglądać sytuacja pandemiczna po 28 grudnia, gdy skończy się przyjęty w listopadzie przez rząd okres epidemicznych.

- Przedstawiłem prezydentowi wizję, w której niestety widmo trzeciej fali jest bardzo realne - powiedział Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, trzecia fala ma duże znaczenie dla systemu ochrony zdrowia. - Obecnie mamy około 10 tys. zakażeń dziennie, wiec jeżeli trzecia fala wystartowałaby z tego poziomu, to możemy się spodziewać bardzo dużej eskalacji i obciążenia systemu opieki zdrowotnej - ocenił szef MZ.

Wyjaśnił, że luty i marzec są to miesiące, w których dochodzi do szczytu zachorowań na grypę. - Żeby uniknąć scenariusza, kiedy w lutym nie będziemy mieli jeszcze efektu populacyjnego zaszczepienia i żeby uniknąć tej trzeciej fali, rozmawialiśmy o tym, żeby obostrzenia i skala samoograniczenia pozostała co najmniej na tym samym poziomie na kolejne okresy.

Minister zdrowia: będę rekomendował przedłużenie obostrzeń do 17 stycznia

Minister zdrowia był również pytany na briefingu prasowym czy będzie przedłużenie obostrzeń związanych z pandemią. Niedzielski podkreślił, że decyzję w tej sprawie podejmie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy premier.

- Gdyby trzecia fala pandemii nastąpiła z dzisiejszego poziomu, mielibyśmy olbrzymi wzrost zachorowań. Aby uniknąć tego, postulujemy, aby obostrzenia pozostały na podobnym poziomie, ale dokładne decyzje podejmie rządowy zespół zarządzania kryzysowego - powiedział po spotkaniu.

- Ze swojej strony będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii - po to, aby uniknąć trzeciej fali - dodał minister.

