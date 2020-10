Niemcy po raz pierwszy rozszerzają na Polskę strefę zagrożenia koronawirusowego – wynika z opublikowanego dziś raportu Instytutu im. Roberta Kocha, odpowiadającego za walkę z epidemią. Oznacza to, że odwiedziny w pięciu polskich województwach oznaczają dla obywateli Niemiec konieczność odbycia kwarantanny.

Epidemia koronawirusa w Polsce przyspiesza - nad Wisłą zdiagnozowano dziś rekordowe 8,1 tys. nowych przypadków zakażenia. Tymczasem w Niemczech było to ponad 6,6 tys. przypadków (również rekord).

Wzrost nowych zakażeń, który w Polsce znów jest wykładniczy, nie umknął uwadze naszym zachodnim sąsiadom. Z tego powodu niektóre polskie województwa trafiły na listę obszarów wysokiego ryzyka koronawirusowego.

Niemcy: Polskie województwa strefą zagrożenia koronawirusowego, po raz pierwszy

Na liście niemieckiego Instytutu znalazły się województwa: kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie.

Podobne restrykcje RKI rozciągnął także na Włochy (regiony Kampanii i Ligurii), całą kontynentalną Francję (przybyło tam dziś 30 tys. nowych zakażeń, najwięcej w Europie), całą Holandię i całą Słowację. Wcześniej w tej grupie znalazły się szwajcarskie kantony Genewa i Vaud. Dziś dodano na nią osiem kolejnych, w tym Zurych i Fryburg.

Trudny kompromis ws. obostrzeń w Niemczech

W Niemczech będą kolejne zaostrzenia restrykcji. Uczestnicy kryzysowego spotkania w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel zgodzili się m. in. na ograniczenie osób spotykających się w miejscach publicznych i w domach prywatnych (do 10 osób). Będzie to dotyczyło regionów wysokiego ryzyka, gdzie wskaźnik infekcji przewyższa w ciągu tygodnia 50 na 100 tysięcy mieszkańców.

Lokale gastronomiczne będą tam czynne tylko do godz. 23, do tego dojdzie zaostrzony obowiązek noszenia masek w centrach najbardziej zagrożonych miast. Dla kanclerz Merkel te rygory są niewystarczające. Zapowiedziała, że jeśli przez najbliższych 10 dni liczba infekcji nie zacznie w Niemczech spadać, będzie chciała zaostrzyć restrykcje.

