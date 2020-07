Mężczyźni przebrani za ratowników medycznych obrabowali mieszkanie 79-latka z Berlina. Oszukali go z wyrachowaniem strasząc Covid-19 u sąsiadów, a tym samym, koniecznością dezynfekcji jego mieszkania. Policja z Berlina apeluje o rozwagę i uczula na siatkę oszustów, żerujących na strachu przed pandemią.

Koronawirus doprowadza do ludzkich dramatów i nie chodzi wyłącznie o zakażenia, czy ciężki przebieg Covid-19. Na epidemii żerują pospolici włamywacze, którzy podając się za ratowników obrabowują mieszkania zdezorientowanych ludzi.

Z takim aktem spotkał się sędziwy mieszkaniec berlińskiej dzielnicy Spandau. Gdy do jego mieszkania zapukali mężczyźni przebrani w ratownicze, czerwono-białe uniformy, z zakrytymi ustami i nosem, nie przyszło mu do głowy że ma do czynienia z oszustami.

Berlin: Okradli mieszkanie. Byli ubrani i działali jak ratownicy

Gospodarz przystał na prośbę o wpuszczenie do mieszkania celem jego dezynfekcji. Jego czujność zupełnie uśpił pomiar temperatury ciała i prośba o umycie rąk. Mundurowi z Berlina przyznają, że nie znali do tej pory tej „siatki oszustów”. Uczulają, by nie godzić się na dezynfekcje mieszkań, nawet jeśli sąsiad został zakażony koronawirusem.

Niech urzędnicy pokażą Ci kartę służbową i w wątpliwościach zadzwoń do odpowiedniego organu, jeśli chcą wejść do Twojego mieszkania

- apelują berlińscy policjanci.

