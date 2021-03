Niemcy zawieszają szczepienia preparatem AstraZeneca. "Po nowych doniesieniach o zakrzepicy żył mózgowych w związku ze szczepieniami w Niemczech i Europie, instytut uważa, że konieczne są dalsze badania" - czytamy w komunikacie. Podobną decyzję ogłosili Włosi i Francuzi.

Europejska Agencja Leków (EMA) zadecyduje, "czy i jak nowe odkrycia wpłyną na zatwierdzenie szczepionki". Kilka krajów zawiesiło szczepienia tym preparatem po zgłoszeniach, dotyczących skutków ubocznych.

Niemcy, Włochy i Francja zawieszają szczepienia preparatem AstraZeneca

Prezydent Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że we Francji wstrzymane zostaną szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca, do oczekiwanej we wtorek rekomendacji Europejskiej Agencji Leków w sprawie.

Włoska Agencja Leków zdecydowała w poniedziałek o czasowym zawieszeniu w całym kraju szczepień preparatem koncernu AstraZeneca. W wydanym komunikacie poinformowano, że decyzję tę podjęto w ramach prewencji.

Ostatnio irlandzka komisja ds. szczepień opowiedziała się za tymczasowym zaprzestaniem podawania szczepionek przygotowanych przez firmę AstraZeneca. Jest to środek zapobiegawczy. Wcześniej w Danii i Norwegii odkryto pojedyncze przypadki, w których po podaniu leku wystąpiły ciężkie zakrzepy krwi.

- W Polsce szczepionkę AstraZeneca podano 583 tys. osób. Korzyści są o wiele większe niż ryzyko jej nieprzyjęcia – powiedział w poniedziałek na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Odsetek niepożądanych odczynów poszczepiennych po podaniu preparatu AstryZeneki wynosi poniżej 4 promili – powiedział minister.

"Oceniamy, razem z Europejską Agencją Leków (EMA), że korzyści wynikające ze szczepienia, w tym wzrost bezpieczeństwa społecznego, są o wiele większe niż ewentualne ryzyko przyjęcia szczepienia AstrąZeneką" – dodał Niedzielski.

