Niemcy rekomendują tylko jedną dawkę AstraZeneki. Dworczyk komentuje

Niemiecka komisja ds. szczepień zaleciła wstrzymanie podawania szczepionki AstraZeneca osobom poniżej 60. roku życia ze względu na "słabszą ochronę po 12 tygodniach". Eksperci radzą, by preparat ten zastąpić szczepionką mRNA innej firmy. Do tej kwestii odniósł się w "Kwadransie politycznym" w TVP1 szef KPRM i pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk.

- Opieramy się na opiniach ekspertów, naukowców oraz instytucji, które są do tego powołane. W Polsce do tej pory żadna instytucja nie zwróciła uwagi, by którykolwiek z preparatów podawany w ramach programu szczepień odbiegał w swoim standardzie od innych - powiedział we wtorek szef KPRM.

AstraZeneca. Co dalej ze szczepieniami?

Dworczyk w TVP1 był pytany o rekomendację niemieckiej komisji ds. szczepień, by osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, drugą otrzymały innej firmy - Pfizera bądź Moderny. Ma to związek - jak mówił prowadzący rozmowę - z opiniami ekspertów, że po 12 tygodniach szczepionka AstraZeneki obniża skuteczność.

W Polsce do tej pory żadna instytucja nie zwróciła uwagi na to, aby którykolwiek z preparatów podawany w ramach Narodowego Programu Szczepień odbiegał w swoim standardzie od innych Szef KPRM Michał Dworczyk

Jak dodał, w tej sprawie nie wypowiadała się też Europejska Agencja Leków, która zajmuje się bezpieczeństwem produktów leczniczych. - W związku z tym trzeba oczywiście monitorować te wszystkie informacje, samemu prowadzić analizę, ale jak do tej pory nie mieliśmy żadnych takich wskazań od instytucji, które wymieniłem, w związku z tym nie podejmujemy żadnych decyzji ani działań w tej sprawie - oświadczył.

Po 12 tygodniach od podania pierwszej dawki specyfiku AstraZeneki zaczyna słabnąć zapewniana przez niego ochrona - wskazała Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień. "Zamiast drugiej dawki od AstraZeneca rekomenduje się podanie dawki szczepionki typu mRNA 12 tygodni po pierwszym zastrzyku" - zaleciła Stiko w zaktualizowanej w czwartek rekomendacji.

W Unii Europejskiej jedyne dopuszczone dotąd szczepionki typu mRNA przeciw Covid-19 to preparaty opracowane przez BionTech/Pfizer oraz Modernę. Specyfik AstraZeneki to tzw. szczepionka wektorowa.

