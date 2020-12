Od czwartku w całych Niemczech obowiązuje twardy lockdown. Pełne rygorów obostrzenia potrwają u naszego zachodniego sąsiada do 10 stycznia, niewielkie wyjątki mają dotyczyć świąt Bożego Narodzenia. Zamknięcie kraju rząd argumentuje wysokim skokiem zakażeń koronawirusem Sars CoV-2.

Lockdown w Niemczech. Rząd federalny przypomina o naczelnej zasadzie, polegającej na jak najmniejszej liczbie kontaktów. Prywatne spotkania powinny być w Niemczech ograniczone do członków dwóch gospodarstw domowych i maksymalnie pięciu osób. Nie obejmuje to dzieci do lat 14.

Wyjątek stanowi czas świąt Bożego Narodzenia, od 24 do 26 grudnia. Władze przyzwoliły na spotkania rodzin z czterema osobami spoza gospodarstwa. Wyjątki nie będą obowiązywały jednak w Sylwestra i Nowy Rok.

Lockdown z powodu Covid-19 w Niemczech. Niewielki wyjątek na święta

Zarówno 31 grudnia jak i 1 stycznia ma obowiązywać ogólnokrajowy zakaz gromadzenia się, a także zakaz fajerwerków w często odwiedzanych miejscach. Niemcy wyłączyli do 10 stycznia handel detaliczny, z wyjątkiem sklepów zaspokajających pierwsze potrzeby.

Pod zamknięcie nie kwalifikują się sklepy spożywcze, cotygodniowe targi, usługi odbioru i dostawy, sklepy z napojami, sklepy ze zdrową żywnością, sklepy specjalistyczne dla niemowląt, apteki, sklepy medyczne, optycy, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, banki i kasy oszczędnościowe, urzędy pocztowe, pralnie, punkty sprzedaż gazet, sklepy zoologiczne, rynki pasz, punkty sprzedaży choinek. Zamknięto za to zakłady fryzjerskie, studia kosmetyczne, gabinety masażu, studia tatuażu.

Rząd federalny z rządami krajów związkowych dopiero teraz zawiesiły naukę w szkołach i przedszkolach. Dzieci powinny pozostawać pod opieką w domu do 10 stycznia, a szkoły pozostaną zamknięte. Możliwe jest przedłużenie obostrzeń w szkołach, jeśli sytuacja epidemiczna się nie poprawi.

Fatalna doba w Niemczech - blisko tysiąc nowych ofiar Covid-19

Środowy raport berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) jest najgorszym dla Niemców w historii pandemii koronawirusa. Zarejestrowano ponad 27,7 tys. nowych zakażeń i aż 952 kolejne zgony (rekord). Zmarło aż o 354 osoby więcej niż w miniony piątek, który był najgorszym dniem do tej pory.

RadioZET.pl/PAP