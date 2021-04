Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn zapowiedział, że zaszczepieni przeciw Covid-19 obiema dawkami preparatu będą mogli wkrótce wrócić do normalnego życia. W rozmowie z "Bild am Sonntag" przyznał, że zaszczepieni obiema dawkami byliby zwolnieni z wielu obostrzeń w czasie obowiązującego za Odrą lockdownu.

Szczepienia przeciw Covid-19 przyspieszają w państwach UE. W toku nabierania odporności zbiorowej rządzący zastanawiają się nad przyszłymi udogodnieniami dla osób, które przyjęły obie dawki preparatu przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2.

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn w rozmowie z niemiecką prasą przyznał, że po przyjęciu drugiej dawki zaszczepieni mogliby być zwolnieni z istotnych obostrzeń. Minister federalny powiedział, że mogliby już niedługo swobodnie podróżować, robić zakupy czy korzystać z różnych innych usług bez przestrzegania niektórych środków bezpieczeństwa, takich jak np. konieczność przedstawiania wyniku szybkiego testu na obecność koronawirusa.

Niemcy. Minister zdrowia o udogodnieniach dla zaszczepionych. "Już wkrótce"

"Każdy, kto został w pełni zaszczepiony, może być w przyszłości traktowany jak osoba, która uzyskała negatywny wynik badania" - wyjaśnił Spahn. Zaznaczył jednak, że kluczowym warunkiem do realizacji takiego scenariusza jest nie tyle szybkie szczepienie, co przezwyciężenie trzeciej fali koronawirusa. A następnie zniesienie niektórych restrykcji, np. otworzenie zakładów usługowych w oparciu o szybkie testowanie klientów. Według Spahna, co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło już ponad 10 mln Niemców, czyli ponad 12 proc. populacji tego kraju.

Berliński Instytut im. Roberta Kocha uznaje, że istnieje większe ryzyko zakażenia się wirusem od osoby, która nie ma żadnych objawów Covid-19 i negatywnie przeszła szybki test antygenowy, niż od osoby, która 15 dni wcześniej przyjęła drugą dawkę szczepionki przeciwko tej chorobie. Dlatego Instytut nie rekomenduje już posyłania na kwarantannę w pełni zaszczepionych osób.

RadioZET.pl/PAP