Ogromne ognisko koronawirusa w największej rzeźni w Niemczech. Do czwartku Covid-19 wykryto u 730 spośród 1106 przebadanych pracowników należących do koncernu Toennies zakładów mięsnych w Rheda-Wiedenbrueck. Testy trzeba jeszcze przeprowadzić u około 5,3 tys. osób..

Wykrycie masowego ogniska koronawirusa wśród pracowników rzeźni w Rheda-Wiedenbrueck w powiecie Guetersloh w Północnej Nadrenii-Westfalii ujawniono w środę. Jak napisał dziennik "Tagesspiegel" na 983 przeprowadzone testy na Covid-19, 657 okazało się pozytywnych. W czwartek liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 730 pracowników rzeźni. Tysiące osób objęto kwarantanną.

Przyczyny wystąpienia lokalnej epidemii są wciąż badane. Jak pisze portal ''Deutsche Welle'', kierownictwo firmy podejrzewa, że pojawienie się ogniska koronawirusa może być efektem powrotu pracowników z urlopów w ich ojczystych krajach. Duża część załogi to obywatele Rumunii i Bułgarii, którzy wykorzystali długi weekend na wyjazdy do domów.

Na szybkie rozprzestrzenianie się choroby mógł też wpłynąć system chłodniczy działający w zakładzie. Klimatyzowane pomieszczenia mogą przyspieszać roznoszenie się wirusa

– powiedział przedstawiciel firmy Gereon Schulze Althoff.

Powiatowe władze zarządziły kwarantannę zarażonych i w ramach prewencji zamknęły szkoły oraz przedszkola. Władze pobliskiego miasta Bielefeld nakazały szkołom i przedszkolom odesłanie do domów dzieci pracowników koncernu Toennies.

Koronawirus w Niemczech. Ognisko Covid-19 w rzeźni

Niemiecki dziennik "Tagesspiegel" podkreśla, że działacze na rzecz praw zwierząt obwiniają z kolei rząd federalny, który - jak mówią - nie zrobił nic na rzecz podniesienia jakości pracy w rzeźniach pomimo wielokrotnych skarg na panujące w nich warunki.

Dziennik pisze, że stowarzyszenie "Soko Tierschutz" udokumentowało nie tylko okrucieństwo wobec zwierząt w niemieckich rzeźniach, ale też "przerażające" warunki zakwaterwoania pracowników. Mieli oni spać na piętrowych łóżkach, korzystać ze wspólnych toalet, a nawet kontynuować pracę pomimo skaleczeń.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby do 188 534 - poinformował w piątek Instytut Roberta Kocha (RKI). Zmarło 16 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych pandemii do 8 872.

