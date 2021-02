Koronawirus w fabryce lodów w Osnabrueck w północno-zachodnich Niemczech. Spośród 210 zakażonych u co najmniej dwóch osób wykryto brytyjski wariant koronawirusa (B.1.1.7.). Jak doszło do wybuchu epidemii w fabryce, nie jest jeszcze jasne.

Radna miejska Osnabrueck Katharina Poetter określiła sytuację jako "bardzo niepokojącą". Zakład firmy Froneri w Osnabrueck to jedna z największych fabryk lodów w Europie. Pracuje tam około 850 osób. Wszyscy, w tym członkowie kierownictwa, zostali poddani kwarantannie.

Koronawirus w Niemczech

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie poinformował we wtorek o 3856 nowych infekcjach koronawirusem w Niemczech. To o około 480 przypadków więcej, niż we wtorek tydzień temu. Zapadalność siedmiodniowa utrzymuje się na poziomie 59, co oznacza, że średnio tyle osób w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców zostało zakażonych koronawirusem w ciągu ostatnich siedmiu dni. Z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło 528 osób. Łączna liczba zakażeń w Niemczech wynosi 2 342 843, a zgonów z powodu Covid-19 - 65 604.

Obowiązująca na terenie całych Niemiec kwarantanna została w zeszłym tygodniu przedłużona do 7 marca. Do tego czasu zamknięte będą restauracje i bary, sklepy niesprzedające podstawowego asortymentu, placówki kultury oraz zakłady usługowe. Od 1 marca, z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego, będą mogły zacząć działać zakłady fryzjerskie. Co najmniej do 15 marca pracodawcy muszą umożliwić pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Większość uczniów nadal uczy się zdalnie i nie będzie ogólnokrajowych jednolitych przepisów dotyczących ponownego otwierania szkół. O trybie prowadzenia nauki będą decydowały władze poszczególnych krajów związkowych. Na terenie całych Niemiec w komunikacji miejskiej i w sklepach trzeba używać maseczek medycznych lub maseczek z filtrem.

Osoby wybierające się z Polski do Niemiec muszą zgłosić swój przyjazd na specjalnej stronie internetowej. Ponieważ Polska uznawana jest za obszar podwyższonego ryzyka epidemicznego, wjazd do Niemiec generalnie łączy się z koniecznością wykonania przed podróżą lub bezpośrednio po przyjeździe testu na obecność koronawirusa, a także z odbyciem kwarantanny. Szczegółowe zasady ustalane są przez władze poszczególnych krajów związkowych, istnieją od nich wyjątki dotyczące m.in. pracowników transgranicznych i zawodowych kierowców.

