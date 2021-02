Norki zakażone koronawirusem. Kolejny przypadek w Polsce, zwierzęta będą wybite

Norki zakażone koronawirusem na fermie w powiecie kartuskim - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi. To kolejny takie przypadek w naszym kraju. Jak przekazano w komunikacie, zwierzęta - zgodnie z przepisami - mają zostać wybite.

Norki zakażone koronawirusem. SARS-CoV-2 wykryto na kolejnej fermie w powiecie kartuskim - podało w czwartek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołując się na informacje Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach. "Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach poinformował o kolejnych pozytywnych wynikach u norek na obecność SARS-CoV-2 z fermy w powiecie kartuskim. Próbki do badań pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną pochodziły od kolejnych norek z likwidowanego ogniska, wykrytego w wyniku prowadzonych kontroli urzędowych" - napisano w komunikacie ministerstwa. Materiał do badań Inspekcja Weterynaryjna dostarczyła 3 lutego 2021 r. "Badania kolejnych próbek będą kontynuowane" - dodano.

Norki zakażone koronawirusem. To kolejny przypadek w Polsce, zwierzęta zostaną wybite

W niedzielę wieczorem resort rolnictwa poinformował o pojawieniu się choroby na fermie norek w woj. pomorskim na terenie powiatu kartuskiego. W stadzie znajdowało się 5845 norek.

Zgodnie z przepisami całe stado podlega likwidacji. Jak mówił we wtorek PAP Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, koszty dezynfekcji i utylizacji zwierząt ponosi Inspekcja Weterynaryjna. Zaznaczył, że przepisy nie przewidują odszkodowania, "ale są inne formy wsparcie, np. jakaś nagroda". Dodał, że "jeżeli zostaną stwierdzone w dochodzeniu jakieś przestępstwa, to może być nawet kara", bo budżet państwa ponosi koszty likwidacji stada. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nie przewiduje odszkodowania za zabite norki. Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek lekarza powiatowego, może przyznać nagrodę ze środków budżetowych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP